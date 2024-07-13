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Суббота 13 июля

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ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре

ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре
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Цветы – самое прекрасное, что создала прекрасно. С их помощь можно многое рассказать. Поэтому режиссеры часто используют их в кадре. Давайте угадаем любимые кинофильмы по кадрам с букетами.

1. Фото: кадр из фильма

А – "Служебный роман";

Б – "Гараж";

В – "Самая обаятельная и привлекательная".

2. Фото: кадр из фильма

А – "Зависть богов".

Б – "Москва слезам не верит";

В – "Печки-лавочки".

3. Фото: кадр из фильма

А – "Будьте моим мужем";

Б – "Покровские ворота";

В – "Обыкновенное чудо".

4. Фото: кадр из фильма

А – "Берегись автомобиля";

Б – "Семнадцать мгновений весны";

В – "Весна".

5. Фото: кадр из фильма

А – "Кавказская пленница";

Б – "Бриллиантовая рука"

В – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".


ОТВЕТЫ

1 – А – "Служебный роман";

2 – Б – "Москва слезам не верит";

3 – Б – "Покровские ворота";

4 – Б – "Семнадцать мгновений весны";

5 – А – "Кавказская пленница";

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13 июля 2024, 13:45
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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