ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре

"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности

"Советский Союз", "Не надо печалиться", "Все, что в жизни есть у меня" – эти песни ВИА "Самоцветы" знает и любит уже не не одно поколение зрителей. С солисткой легендарного коллектива Еленой Пресняковой корреспондент "Дни.ру" встретился за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который в эти дни проходит при поддержке социальной сети "Одноклассники". Елене Пресняковой идет 78-й год.