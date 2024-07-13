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Суббота 13 июля

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"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности

"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности
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"Советский Союз", "Не надо печалиться", "Все, что в жизни есть у меня" – эти песни ВИА "Самоцветы" знает и любит уже не не одно поколение зрителей. С солисткой легендарного коллектива Еленой Пресняковой корреспондент "Дни.ру" встретился за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который в эти дни проходит при поддержке социальной сети "Одноклассники".

Елене Пресняковой идет 78-й год. Но кажется, она не меняется с годами – такая же стройная, подтянутая, энергичная. Хотя певица отмахивается, когда ее хвалят. "Вы приходите ко мне утречком, утречком-то приходите", – говорит он в ответ на комплименты о своей красоте.

Она признается, что к пластическим хирургам не ходит: "Я трусливая. Хотя мне надо морщины у рта убрать: они меня раздражают. Но пока только улыбаюсь. От улыбки все морщины расправляются".

А как ей удается всю жизнь быть в одном весе? "Это у меня такое строение, – пояснила звезда. – К тому же я не любитель много есть. Поэтому меня и откармливают всегда (смеется). Да и на диетах никогда в жизни я не сидела. Какая еще диета, когда меня уже и так иногда болтает! Я на сцене скачу туда-сюда! Наверное, поэтому и выживаю!"

Отличная конституция позволяет певице есть, что угодно. Даже жирные драники, которыми славится Беларусь. "Конечно, ела, как же можно быть тут и не есть! – улыбается певица. – А до Витебска мы были в Могилеве, на малой родине моей невестки Наташи (Подольской – Прим. ред.). Она просила передать привет со сцены, я передала – пришлось еще две песни петь".

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13 июля 2024, 10:28
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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