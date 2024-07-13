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Суббота 13 июля

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Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе?

Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе?
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Заикание – это речевое расстройство, проявляющееся в виде задержек, повторений или удлинений звуков, слогов или слов. Оно встречается у многих детей и может оказать значительное влияние на их учебный процесс и эмоциональное состояние. Важно понимать, что заикание – это не психическое или умственное отклонение, и дети, страдающие этим расстройством, обладают нормальными когнитивными способностями. Однако, заикание может вызывать сложности в общении и снижать уверенность в себе, что будет нарушать адаптацию ребенка в школе. Как можно помочь школьнику с заиканием успешно учиться и чувствовать себя комфортно рассказала Наталья Коньшина – невролог–эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники "Прогноз".

Причины заикания

Главное, что нужно знать родителям и учителям: заикание — это не результат нерешительности или лени. Причины данного расстройства могут быть разнообразными и многогранными:

1. Генетическая предрасположенность: Исследования показывают, что заикание часто предаётся по наследству.

2. Физиологические факторы: Нарушенная координация работы мышц, участвующих в речевом акте и особенности регуляции центральной нервной системы.

Усиливать заикание могут:

1. Психологические причины: Стрессовые ситуации, большие требования к ребёнку, семейные конфликты, повышенная интеллектуальная нагрузка, отсутствие отдыха и выходных.

2.. Социальные факторы: Давление со стороны сверстников, недостаток понимания и поддержки в детском коллективе.

Влияние заикания на учебный процесс

Школьники с заиканием могут столкнуться с рядом проблем, которые мешают им успешно усваивать учебный материал и взаимодействовать с окружающими:

1. Трудности в устной речи: Заикающемуся ребёнку может быть сложно отвечать на вопросы учителя, выступать с докладами и участвовать в дискуссиях.

2. Социальная изоляция: Опасения быть непонятым или осмеянным могут привести к избеганию общения и отстранению от социальных активностей.

3. Эмоциональные проблемы: Чувство стыда, неуверенность в себе и страх перед публичными выступлениями могут усугублять ситуацию.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney

Как помочь?

Ниже приведены рекомендации, которые помогут родителям и педагогам создать комфортные условия для школьника с заиканием.

1. Поддерживающая среда

Создание доброжелательной атмосферы как в школе, так и дома является важнейшим шагом в поддержке ребёнка:

– Разговоры без давления: Позволяйте ребёнку говорить в его собственном темпе, не перебивая и не подгоняя его.

– Уважение и принятие: Показать, что заикание не делает ребёнка 'плохим' или 'ненормальным'. Каждый должен быть принят таким, какой он есть.

– Обратная связь: Избегайте негативных комментариев. Лучше сосредоточитесь на позитивных аспектах речи ребёнка, поощряя его за усилия и успехи.

2. Индивидуальный подход

Каждый ребёнок уникален, и подходы к обучению должны быть персонализированы:

– Индивидуальные занятия с логопедом: Профессиональная помощь может быть важна для коррекции речи.

– Постепенное увеличение сложности заданий: Не перегружайте ребёнка сразу большими выступлениями или заданиями. Начинайте с небольших заданий, постепенно увеличивая их сложность.

– Использование различных форм общения: Если ребёнку сложнее выражаться устно, дайте ему возможность использовать письменные ответы, жесты или другие средства коммуникации.

3. Обучающие стратегии

Некоторые методики и подходы могут значительно облегчить учебный процесс для заикающегося ребёнка:

– Чтение вслух: Совместное чтение книг помогает улучшить навыки речи и повысить уверенность в себе.

– Работа в малых группах: Групповые задания могут снизить давление и страх перед расстройством речи.

– Использование визуальных материалов: Таблицы, схемы и картинки могут помочь в передаче информации без необходимости говорить.

4. Психологическая поддержка

Эмоциональная поддержка играет ключевую роль:

– Работа с психологом: Психотерапия может помочь ребёнку справиться с тревогами и стрессом, связанным с речевыми проблемами.

– Развитие самоуверенности: Участие в кружках и секциях, где можно проявить себя, не подвергаясь оценке речи, поможет повысить уверенность в своих силах.

5. Работа с родителями и учителями

Важная составляющая успешной интеграции ребёнка с заиканием в школьную жизнь — это согласованные действия родителей и учителей:

– Регулярное взаимодействие с родителями: Совместные усилия родителей и учителей способствуют развитию оптимальной стратегии обучения и поддержке ребёнка.

Влияние ритма на заикание

Речь, как и музыка, обладает ритмическими составляющими. Чёткость, плавность и согласованность смены звуков и слогов являются ключевыми аспектами нормальной речи. Нарушения в ритме речи могут привести к проблемам, таким как заикание. Одним из подходов к лечению заикания является использование ритмических упражнений, которые помогают синхронизировать работу мышц, ответственных за речевой процесс.

Примеры ритмических упражнений

1. Топание в ритм: Простое топание ногой в такт произносимым словам может помочь ребёнку уловить ритм речи и поддерживать его. Это упражнение можно выполнять как самостоятельно, так и в группе.

2. Метроном: Использование метронома для задания темпа речи помогает детям синхронизировать свою речь с внешним ритмом, делая её более плавной.

3. Ритмическое чтение: Чтение стихов или ритмических текстов (например, песен) помогает детям привыкнуть к ритмичной структуре речи. Это упражнение можно выполнять как дома, так и на уроках в школе.

4. Музыкальные инструменты: Игра на простых ритмических инструментах, таких как барабаны или маракасы, способствует развитию чувства ритма и координации.

5. Пение: Известный певец Элвис Пресли, несмотря на заикание при общении с публикой, демонстрировал уверенное и непринуждённое пение. Это происходило благодаря ряду факторов, объяснённых доктором Барри Гитаром из Университета Вермонта. Ученый установил, что во время пения движения языка, губ и голосовых связок отличаются от движений при речи, снижая вероятность заикания. Пение также не требует такого же коммуникативного давления, как разговор, и обычно предполагает знание текста песни наизусть, что устраняет необходимость поиска слов. Кроме того, контроль дыхания при пении помогает минимизировать речевые блокады.

Наталья Коньшина. Фото: из личного архива
Наталья Коньшина. Фото: из личного архива

Таким образом, комплексный подход к обучению детей с заиканием, включающий создание поддерживающей среды, индивидуальную работу, использование специальных образовательных стратегий и психологическую поддержку, может значительно облегчить их учебный процесс и улучшить качество жизни. Важно помнить, что заикание — это не приговор, и с правильным подходом каждый ребёнок может достигнуть успехов в учёбе и социальной сфере. Своевременная помощь и поддержка способствуют формированию уверенности в себе и раскрытию потенциала школьника, позволяя ему расти и развиваться полноценной личностью. Помните: терпение, понимание и забота — ключевые аспекты в решении этой проблемы.

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13 июля 2024, 15:30
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