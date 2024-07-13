[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера

Узнайте больше о жизни и карьере выдающегося актера Михаила Пуговкина, пройдя наш тест. Проверьте свои знания о его детстве, пути к славе и личной жизни.

Михаил Пуговкин — одна из самых ярких фигур советского и российского театра и кино. Его жизнь была полна трудностей и триумфов. В этом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о его биографии, начиная с детства и заканчивая его последними годами. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете историю этого великого актера.





1. Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года. А в какой семье?

а) в семье крестьян

б) в семье мясника и крестьянки

в) в семье рабочих

г) в семье интеллигентов





2. Сколько классов окончил Михаил Пуговкин?

а) 3 класса

б) 5 классов

в) 7 классов

г) 9 классов





3. Сколько лет было Михаилу, когда он устроился учеником электромонтера на Московский тормозной завод?

а) 13 лет

б) 15 лет

в) 17 лет

г) 19 лет





4. В каком театре дебютировал Михаил Пуговкин?

а) Московский драматический театр на Сретенке

б) Театр Ленинского комсомола

в) Театр Северного флота

г) Вильнюсский русский драматический театр





5. В каком году Михаил Пуговкин записался добровольцем на фронт?

а) 1940

б) 1941

в) 1942

г) 1943





6. Михаил Пуговкин был серьезно ранен во время войны. Куда он был ранен?

а) в руку

б) в ногу

в) в грудь

г) в голову





7. Кому Михаил Пуговкин написал письмо, чтобы спасти свою мать от тюрьмы?

а) Берию

б) Хрущева

в) Сталина

г) Ворошилова





8. Сколько раз был женат Михаил Пуговкин?

а) 1 раз

б) 2 раза

в) 3 раза

г) 4 раза





9. Как звали первую жену Михаила Пуговкина?

а) Надежда Надеждина

б) Александра Лукьянченко

в) Ирина Лаврова

г) Елена Пуговкина





10. Сколько лет продлился первый брак Михаила Пуговкина?

а) 5 лет

б) 8 лет

в) 10 лет

г) 12 лет





11. Как звали вторую жену Михаила Пуговкина?

а) Надежда Надеждина

б) Александра Лукьянченко

в) Ирина Лаврова

г) Елена Пуговкина





12. Где познакомился Михаил Пуговкин со своей второй женой?

а) в поезде

б) в театре

в) на улице

г) на работе





13. Сколько лет продлился второй брак Михаила Пуговкина?

а) 12 лет

б) 23 лет

в) 32 года

г) 38 лет





14. Где похоронен Михаил Пуговкин?

а) на Новодевичьем кладбище

б) на Троекуровском кладбище

в) рядом с Александром Абдуловым

г) в Ялте





15. В каком году умер Михаил Пуговкин?

а) 2005

б) 2007

в) 2008

г) 2010



