Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи

Отпуск Наташи Королевой пошел не по плану.

Певица Наташа Королева выбралась на долгожданный отдых в Гагры со своей подругой, сыном Архипом и невесткой. Отпускники наслаждались ласковым теплым море, загорали на пляже и получали необходимую дозу витамина Д.

Однако что-то пошло не так, артистка сообщила о ЧП, их компании срочно потребовала карета скорой помощи. Точнее в госпитализации нуждалась лишь Марина, подруга Наташи. Королева уже дала комментарий по происшествию. Она отнеслась к ситуации философски и добавила, что с женщиной сейчас уже все в порядке. Врачи вовремя среагировали. Певица поблагодарила медиков и начала приходить в себя.

Недавно Королева отдыхала вместе со своим мужем Сергеем Глушко на курорте Кавказских Минеральных вод. Там она позволила себе экстремальные развлечения и совершила полет на зип-лайне.

Теперь исполнительница хита "Желтые тюльпаны" проводит время в компании сына и невестки Мелиссы. Архип очень близок с родителями, и они часто проводят отпуск вместе. Что касается девушки, то в Сети ходили слухи о тайной свадьбы отпрыска Королевой и Тарзана, но отец парня опроверг информацию, заявив, что Архип пока учится. Девушка живет в одном доме со звездной, несмотря на то, что певица какое-то время отказывалась принимать ее. Как видим, совместный отдых лишний раз доказывает, что родители Архипа смирились.