Уехавшую из России Тодоренко заподозрили в беременности

Регина Тодоренко, известная по программе "Орел и Решка", находится в отпуске на Мальдивах в компании своей семьи. Телеведущая и певица проводит время с сыновьями и супругом.



В своем блоге Регина поделилась фотографиями и видеороликами со своего отпуска. Она показала шикарный номер, где они остановились, и запечатлела моменты веселых игр на песке со своими близкими. В подписи к одной из фотографий она написала: "Наконец-то, отдых с семьей", что вызвало радостные комментарии от ее поклонников.



Однако некоторые пользователи интернета заметили на одной из фотографий детали, которые, по их мнению, указывают на то, что Регина может быть беременной. В комментариях появились сообщения: "Мне показалось или Регина в положении?", "Беременна!", "Ооо… за третьим пошли".

Через некоторое время после этого обсуждения Регина опубликовала новую фотографию, на которой она гуляла за ручку со своим сыном, и на ней не было видно признаков беременности. Это подтвердило, что предположения о беременности были ошибочными.

Отдых Регины Тодоренко на Мальдивах вызвал интерес у ее поклонников, хотя предположения о беременности оказались неверными. Семья телеведущей продолжает наслаждаться отпуском и радовать своих поклонников яркими моментами из жизни.