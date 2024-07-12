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Пятница 12 июля

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Алсу после скандала с разводом покинула Россию

Алсу после скандала с разводом покинула Россию
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Алсу выглядит отдохнувшей на кадрах, появившихся в Сети.

В начале лета мир шоу-бизнеса потрясла новость о том, что певица Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым. По слухам, причиной разлада стала неверность мужчины. Бизнесмену приписали роман с моделью Анастасией Решетовой, которая, к слову, уже была замечена в подобном эпизоде. Около десяти лет назад Алена Шишкова подозревала ее в связи с рэпером Тимати. Причастность Решетовой к разводу Алсу подтвердила и телеведущая Лера Кудрявцева, поддержав певицу в личном блоге и заявив, что она очень страдала из-за измен супруга.

Однако поклонники вовсе не замечают страданий любимой певицы. Они пристально следят за ней в соцсетях и отмечают, что сейчас Алсу выглядит довольной своей жизнью. После скандала с разводом певица покинула Россию. Недавно ее заметили на одном из самых тусовочных курортов. Артистка, облачившись в сверкающий комбинезон, выступила на частном мероприятии и исполнила свой хит "Свет в твоем окне". Таким образом, Алсу смогла совместить приятное с полезным.

Ролик с выступлением певицы разместила в своих соцсетях Аида Алиева, которая и стала организатором этого праздника. По мнению комментаторов, личная драма Алсу никак не сказалась на внешнем виде звезды. Она выглядит посвежевшей и вполне счастливой.

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12 июля 2024, 17:57
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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