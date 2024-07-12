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Пятница 12 июля

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"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь

"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь
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Александр Еловских – обладатель одного из самых красивых голосов на нашей эстраде. Участник шоу "Голос" на открытия фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" представил великолепную песню на свою же музыку, которая могла бы стать гимном двух сестер – России и Беларуси. А за кулисами с молодым певцом встретился корреспондент "Дни.ру".

После дуэта "Больше ни слова", который Александр Еловских записал с Ларисой Долиной, все стали судачить, что он-де ее новый фаворит. Мол, она сейчас не замужем, он тоже свободен, и это была бы красивая пара.

Но Еловских уверяет, что их союз – сугубо творческий. И только любовь к музыке их роднит. "Я благодарен Ларисе Александровне, что она согласилась, – радуется Александр. – Она – большой профессионал, всегда конструктивна в общении, говорит только по делу и относится к музыке, сцене и зрителю очень ответственно".

К тому же Александр признался, что у него есть дочь и даже была жена. "Я про это никогда никому не рассказывал, – признается музыкант. – Но это, действительно, так. Я был с женой очень долго вместе, у нас рожденная по любви и желанная дочка Оля, названная в честь моей покойной мамы. Сегодня дочке уже пять лет, и я даже посвятил ей песню. Плачу хорошие алименты, очень часто встречаюсь с дочкой, помогаю всем, чем могу. Она меня безумно любит, и я ее тоже".

Фото: пресс-служба

Еловских говорит, что благодарен жене за дочь и обещает всегда быть рядом. "Я просто об этом никогда не говорил, мы никому ее не показываем – я не выкладываю в соцсети фото с ней", – признался музыкант.

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12 июля 2024, 16:47
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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