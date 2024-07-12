"Музыка нас связала": молодая Муза рассказала об отношениях с 98-летним Зацепиным

Композитор Александр Зацепин приехал на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" не один, а в сопровождении своего доброго ангела и музы. Ее так и зовут – Муза Ли. Об отношениях с легендарным композитором она рассказала всю правд у интервью "Дни.ру".

"Музыка нас связала, – улыбается Муза и крепче сжимает композитора за руку. – Я просто фанат Римского-Корсакова, а Александр Сергеевич был через третью руку им поцелованный, потому что он – ученик ученика (композитора Евгения Брусиловского – Прим. ред.). Я для композитор – и муза, и Муза по паспорту".

"С ним очень комфортно и легко, – рассказала Муза в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я готовлю ему диетические блюда – поменьше соли, жирного, сладкого". Словом, благодаря участию этой шикарной кореянки, композитор чувствует себя как за каменной стеной.

Молодая Муза помогает 98-летнему Зацепину, поддерживает его не только за руку, но и морально. "Секрет моего активного долголетия – это и генетика, и работа, – говорит композитор. – Плюс важно не переедать, каждый день делать зарядку. К тому же я работаю каждый день – из-за компьютера не вылезаю. Ведь в работе два мюзикла, два балета – хочется все успеть. И важно, чтобы рядом была Муза. Она ведь и в компьютере разбирается, и в музыке, и как режиссер".

Об отношениях этой красивой пары говорили многие на "Славянском базаре в Витебске". Но было видно, что композитор окружен заботой, вниманием и теплом. А что еще надо для счастья!..