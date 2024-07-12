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Пятница 12 июля

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Народная артистка России Стриженова скончалась в монастыре в результате инсульта

Народная артистка России Стриженова скончалась в монастыре в результате инсульта
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Сегодняшний день принес печальное известие. Сообщается об уходе из жизни выдающейся советской актрисы Любови Стриженовой.

Стриженова скончалась на 83-м году жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, оставив память о своем таланте и вкладе в историю советского кинематографа. Эта вест огорчила многих поклонников ее творчества и вызвала глубокие соболезнования у ее коллег и друзей.

Народная артистка, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, приняла постриг более 15 лет назад с именем Иудифь. Причиной смерти стал инсульт.

Любовь Стриженова была не только талантливой актрисой, но и замечательным человеком. Коллеги по цеху говорят, что ее страсть к актерскому искусству делали ее поистине великой личностью. Творчество артистки останется в сердцах зрителей навсегда, а ее яркие роли будут напоминать нам о том, какое влияние может оказать искусство на нашу жизнь.

Любовь Стриженова запомнится зрителям по множеству ролей, но, безусловно, одной из самых ярких была ее игра в фильме "Вечный зов". Ее талант, ее эмоциональная глубина и способность проникнуть в самую суть персонажа делали каждое ее выступление незабываемым.

Кроме того, Стриженова была известна своими человеческими качествами. Она была преданной монахиней и посвятила большую часть своей жизни служению Богу. Ее доброта, сострадание и мудрость оставят неизгладимый след в памяти тех, кто имел счастье познакомиться с ней лично.

Уход актрисы — это большая потеря для мира кино и для всех, кто ценил ее как личность. Но ее наследие будет жить в сердцах людей, которых она каснулась своим искусством и своей душевной теплотой.

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12 июля 2024, 15:51
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

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