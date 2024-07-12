"Бородатый краш": замужняя Рита Дакота мечтает о связи с 61-летним мужчиной

Певица Рита Дакота призналась в чувствах к известному артисту.

Накануне 34-летняя Рита Дакота объявила о новом этапе в карьер – она выходит на международный уровень. Певица записывает песни на английском языке. Артистка мечтает, чтобы ее мотивирующие и вдохновляющие композиции услышали по всему миру. Она уже представила наработки западному лейблу. Теперь выпускница "Фабрики звезд" с нетерпением ждет, когда сможет официально представить материал поклонникам.

Но на этом амбиции Риты Дакоты, как ни странно, не заканчиваются. Она мечтает о рабочей связи с 61-летним американским продюсером и аранжировщиком Риком Рубином, который входит в число самых влиятельных людей мира.

"Моя большая музыкальная мечта на свете – поработать с моим крашем Риком Рубином. Он даже на заставке у меня стоит. Федя ржет, что у всех мужья, а у меня бородатый рокер-буддист", – написала певица в недавней публикации в популярной социальной сети.

Напомним, после развода с певцом Владом Соколовским, Рита Дакота начала отношения с Федором Белогаем. В прошлом году певица вышла за него замуж. Для Риты он стал не только спутником жизни, но и надежным помощником в ее творчестве. Он является продюсером музыкального проекта певицы.