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Пятница 12 июля

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"Дети меня стесняются": как живет 55-летний Вячеслав Жеребкин из группы "На-На".

"Дети меня стесняются": как живет 55-летний Вячеслав Жеребкин из группы "На-На".
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Группа "На-На" приехала на "Славянский базар" в Витебске, чтобы поучаствовать в нескольких сборных концертах. С участником коллектива Вячеславом Жеребкиным встретился корреспондент "Дни.ру".

В 1992 году Вячеслав Жеребкин прошел кастинг и стал солистом группы "На-На", в которой работает по настоящее время. "Ко мне подходят люди, просят дать автограф или сфотографироваться, – говорит 55-летний певец. – Да, это тяжело, но что делать – это часть профессии. Сегодня гулял по Витебску, много людей на улицах говорили мне теплые слова, а я всегда открыт и никому не отказываю".

Вячеслав Жеребкин – многодетный отец. У него от двух браков шестеро наследников! "Я папа строгий, – говорит музыкант. – Могу сюсюкать, но если трое моих сыновей начинают драться, то я строю их. Для своих детей я не звезда, а просто папа. Они видели меня несколько раз по телевизору, танцевали под мои песни, но без фанатизма".

Старшие дети музыканта – дочь Ксения Жеребкина (род. 07.05.1994) и сын Данила Жеребкин (род. 1997) – не стали артистами. "Они какие-то служащие, менеджеры, – говорит Вячеслав. – Слуха и голоса у них нет. И им, признаюсь, мешало мое имя, когда в школе все говорили, что у них звездный отец. Из-за этого повышенного внимания они немного стесняются меня".

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12 июля 2024, 11:13
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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