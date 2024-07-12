"Запахло бунтом": уехавшие в Колумбию российские звезды выступили с обращением

Что происходит на съемках нового реалити-шоу ТНТ, ведущими которого стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

В конце июня в Колумбии начались съемки нового реалити-шоу канала ТНТ "Звезды в джунглях". Проект станет, своего рода, продолжением проектов "Звезды в Африке" и "Выжить в Дубае". В качестве ведущих шоу выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян, чей тандем публика очень полюбила.

Для членов съемочной группы, включая знаменитостей, поездка в Колумбию стала первой. Например, Ольга Бузова не перестает публиковать снимки, сделанные в джунглях и на пляжах, и делиться впечатлениями. Правда, телеведущая успела простыть из-за кондиционера, и теперь съемки для нее проходят не так легко, как раньше.

Бесконечное счастье демонстрирует и Михаил Галустян. Он опубликовал в Сети несколько видеозаписей, на которых веселится и танцует. Местная энергетика, очевидно, положительно сказывается на артистах. Они настолько влюбились в колумбийские красоты, что теперь не хотят покидать это место.

Ольга и Михаил выступили с обращением к директору ТНТ Тине Канделаки, сняв видео. Кадрами поделилась продюсер в популярной социальной сети. Ведущие шоу "Звезды в джунглях" расклеили в месте съемок листовки с надписью: "Не забирай нас отсюда".

"Пока мы спали, кажется, запахло бунтом", – прокомментировала Тина Канделаки обращение звезд, прикрепив смеющийся смайл. Таким образом продюсер дала понять, что поступок ведущих ее развеселил.

Фото: скриншот соцсети

Скорее всего, шоу "Звезды в джунглях" зрители увидят в новом телевизионном сезоне, который начинается осенью. Информация об участниках проекта пока держится в секрете.