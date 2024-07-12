ТЕСТ: угадайте советский фильм по звучащей там шутке или афоризму

1. "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"
А. "Служебный роман";
Б. "Москва слезам не верит";
В. "Карнавал".
2. "Куй железо, не отходя от кассы".
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Пес Барбос и необычный кросс";
В. " Невероятные приключения итальянцев в России";
3. "Это нахальство — обнимать мою жену! Да я даже сам себе не дозволяю!"
А. "Не может быть!"
Б. "Гараж";
В. "Ваш ожидает гражданка Никанорова".
4. "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?"
А. "Карнавал";
Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В. "Обыкновенное чудо".
5. "За это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги".
А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
Б. "Карнавальная ночь";
В. "Девушка без адреса".
6. "Познакомился я однажды с женщиной выдающейся красоты!.."
А. "Покровские ворота";
Б. "Служебный роман";
В. "Полосатый рейс".
7. "Обыкновенная прическа. Форма называется "Я у мамы дурочка".
А. "Весна";
Б. "Девчата";
В. "Полосатый рейс".
ОТВЕТЫ
1 – Б. "Москва слезам не верит";
2 – А. "Бриллиантовая рука";
3 – А. "Не может быть!";
4 – В. "Обыкновенное чудо".
5 – А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
6 – А. "Покровские ворота";
7 – В. "Полосатый рейс".