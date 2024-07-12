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Пятница 12 июля

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Лицо распухло донельзя: с Мэттью Макконахи случилось ужасное после нападения

Лицо распухло донельзя: с Мэттью Макконахи случилось ужасное после нападения
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Знаменитый актер Мэттью Макконахи шокировал публику. Он опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой его лицо выглядит значительно опухшим и почти неузнаваемым.

Правый глаз актера распух и не открывается, на щеке и скуле также заметна отечность. В своем посте Макконахи написал, что подвергся нападению пчел.

Поклонники артиста выразили сочувствие в связи с произошедшим ужасным инцидентом, но отметили, что он все равно остается красавчиком. Некоторые из них шутили, предполагая, что это возможно был удар от близкого друга Мэттью, актера Вуди Харрельсона, с которым тот проводит много времени.

Неизвестно, где Макконахи нарвался на пчел. Возможно, это произошло во дворе его дома или же на съемочной площадке фильма. В прошлом году Мэттью появился в костюме пасечника и с ящиками, на которых было написано "Свежий мед" в одной из сцен триллера "Соперники Амзиа Кинга".

Мэттью Макконахи. Фото: социальные сети

Этот случай показал, что даже звезды Голливуда подвержены обыденным происшествиям. Несмотря на свою славу, Макконахи продолжает оставаться человеком, который может столкнуться с житейскими проблемами. Его спокойная реакция на произошедшее вызывает восхищение поклонников и показывает его неподдельный оптимизм.

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12 июля 2024, 03:14
Мэттью Макконахи. Фото: соцсети
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