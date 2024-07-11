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Четверг 11 июля

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"Женщине можно все": Мамаева оправдала дерзкую выходку Бузовой на "Премии МУЗ-ТВ"

"Женщине можно все": Мамаева оправдала дерзкую выходку Бузовой на "Премии МУЗ-ТВ"
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Новоиспеченная подруга заступилась за поющую телеведущую Ольгу Бузову, поссорившуюся с народным артистом России Николаем Басковым.

"Премия МУЗ-ТВ 2024" запомнилась Ольге Бузовой не только отсутствием наград, но и ссорой с Николаем Басковым, который после выступления поп-дивы пошутил о ее внешнем виде. Певец, который в тот вечер был ведущим, отметил, что впервые увидел телезвезду одетой. Таким образом артист намекнул на ранний скандал из-за откровенного наряда Бузовой на фестивале в Уфе.

Замечание Ольге не понравилось, поэтому она публично заявила, что Николай не входит в число хороших ведущих, а позднее, в публикации в телеграм-канале, написала, мол, иногда лучше промолчать, нежели что-то говорить, даже если есть микрофон в руках. Басков не выдержал критики и заявил, что может и без микрофона голосить, "в отличие от тех, кто в него, как коза, кричит".

Тогда за Ольгу Бузову заступились многие, в том числе ее друзья. В частности, промолчать не смогла блогерша Мария Погребняк. Она осудила и попыталась пристыдить Николая Баскова за резкие слова, но тот и ей напихал полную панамку.

А недавно в скандал вмешалась Алана Мамаева, бывшая жена известного футболиста. Она познакомилась с Бузовой во время съемок проекта "Сокровища императора". Во время беседы с Аленой Жигаловой в шоу "Алена Блин Посидим" экс-супруга спортсмена также нелестно высказалась о Баскове. Она сочла поступок певца недостойным.

При этом Алана Мамаева оправдала дерзкую выходку Ольги Бузовой в адрес Николая Баскова. По мнению блогерши, поющая телеведущая поступила правильно, решив поставить на место артиста, который "сказанул фигню". "Женщине можно все", – считает брюнетка.

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11 июля 2024, 22:03
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
VK Видео / @alena__blin✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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