[ТЕСТ] на знание кинолокаций: советские города в роли заграницы

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова

"Славянский базар в Витебске" – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль "Русский роман", поставленный Миндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент "Дни.ру". Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор.