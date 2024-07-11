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Четверг 11 июля

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[ТЕСТ] на знание кинолокаций: советские города в роли заграницы

[ТЕСТ] на знание кинолокаций: советские города в роли заграницы
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Советское кино часто использовало местные города для съемок сцен, происходящих за границей. Проверьте, насколько хорошо вы знаете эти кинематографические перевоплощения!

Советский кинематограф оставил нам множество культовых фильмов, и многие из них использовали отечественные локации для создания иллюзии зарубежных мест. В условиях ограниченных возможностей для съемок за границей, режиссеры находили креативные решения и превращали советские города в американские, европейские и даже азиатские локации. Этот тест предлагает вам проверить свои знания о том, какие советские города и здания "играли" роль зарубежных мест в известных фильмах. Попробуйте угадать, где снимались сцены из таких фильмов, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Десять негритят" и "Бриллиантовая рука".

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11 июля 2024, 20:21
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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