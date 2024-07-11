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Четверг 11 июля

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"Сильно болит": беременная Погребняк оказалась на больничной койке

"Сильно болит": беременная Погребняк оказалась на больничной койке
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Мария Погребняк находится под наблюдением врачей.

Блогерша Мария Погребняк поделилась со своими подписчиками в соцсетях, что после отдыха в Турции оказалась на больничной койке. Оказалось, она простыла во время перелета.

"Очень сильно болит горло, стреляет спину. Все, что возможно, я подхватила", — рассказала модель в личном блоге.

Теперь блогершу ждет череда анализов и обследований, ведь в ее положении подходят далеко не все лекарства. Звезда Сети намерена соблюдать постельный режим и выполнять все рекомендации медиков. Кроме того, она будет сдавать важный анализ на резус-конфликт. У модели отрицательная группа крови, в то время как у ребенка – положительная.

Напомним, Мария Погребняк сейчас находится в ожидании ребенка от бизнесмена Игоря Головинского, о чем не так давно сообщила публике. До этого ей успешно удавалось скрывать свое положение. Поклонники даже подозревали модель в обмане. Мол, на седьмом месяце беременности не может быть такого миниатюрного животика. Но она развеяла все сомнения фанатов, сняв видео, демонстрирующее ее округлившуюся фигуру.

Ранее Мария Погребняк также рассказывала, что еще перед Турцией почувствовала недомогание. Из-за сильной жары у нее появились отеки и одышка.

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11 июля 2024, 17:59
Мария Погребняк. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

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