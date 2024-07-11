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Четверг 11 июля

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"Мука": травмированная Орлова страдает из-за невыносимой боли

"Мука": травмированная Орлова страдает из-за невыносимой боли
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Телеведущая Ольга Орлова пожаловалась поклонникам на состояние.

Ольга Орлова всегда держит связь с подписчиками в популярной социальной сети. Она едва ли не каждый день публикует по несколько фотографий и видеороликов, в которых рассказывает как о рутинных днях, так и о важных событиях в жизни. Поэтому без внимания поклонников не остается ни одна деталь.

Недавно Ольга поведала о неприятном случае, который произошел с ней дома. По словам телезвезды, это была ее собственная неосторожность, которая привела к травме. 46-летняя знаменитость уронила свой смартфон на палец ноги, из-за чего тот изменился в цвете.

"В раздрае сижу. <...> Мука просто, боль невыносимая. Короче говоря, не знаю, сойдет ли ноготь или не сойдет. Но к вечеру он начал краснеть или синеть изнутри. Теперь я в ожидании того, что же случилось с пальцем", – пожаловалась бывшая певица.

Ольга Орлова. Фото: соцсети
Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ольга Орлова обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Телеведущая надеется, что кто-нибудь ей подскажет, какой мазью воспользоваться в таком случае.

Ранее Ольга Орлова заявила о необходимости внесения вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу. Слова знаменитости приводили "Дни.ру".

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11 июля 2024, 17:02
Ольга Орлова. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
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