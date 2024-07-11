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Четверг 11 июля

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Устроили разборки: Гордон поймала Кудрявцеву на откровенной лжи

Устроили разборки: Гордон поймала Кудрявцеву на откровенной лжи
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Юрист и певица Екатерина Гордон в недоумении из-за слов телеведущей Леры Кудрявцевой.

О дружбе Екатерины Гордон и Леры Кудрявцевой известно многим. Также публика знает, что не так давно подруги решили создать совместный музыкальный проект, выпустив несколько песен для тех, кому за... Видно, что женщин связывают крепкие и теплые отношения. Кажется, что они знают друг о другие если не все, то многое. Но относительно недавнее высказывание телеведущей о дружбе стало шоком для Кати.

Гордон обратила внимание на фрагмент из интервью Кудрявцевой, где та заявляет, что предпочитает дружить с представителями сильного пола. "Если дружить, я дружу с мужчинами. У меня все друзья мужчины", – сказала Лера. Таким образом, удивленная Екатерина поймала подругу на откровенной лжи. "То ли я мужик, то ли Лерка с*****ла (ценз. – соврала)", – сказала юрист в недавно опубликованном видео в популярной социальной сети.

Леру Кудрявцеву лишь рассмешило замечание Екатерины Гордон. По словам телеведущей, подруга отчитала ее. "У нас уже сутки разборки. Угораю", – прокомментировала публикацию приятельницы 53-летняя знаменитость.

Фото: скриншот соцсети
Фото: скриншот соцсети

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Телезвезда считает неуместными попытки некоторых представителей шоу-бизнеса защитить предпринимателя, который якобы предал супругу. По словам ведущей шоу "Секрет на миллион", она в курсе страданий артистки. Слова блондинки приводили "Дни.ру".

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11 июля 2024, 16:00
Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @katyagordonofficial
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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