"Отрабатывает тридцать серебреников": Бурляев объяснил мотивы предательницы Пугачевой

Николай Бурляев – член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Поэтому сам Бог велел обратиться к нему с вопросом о состоянии российской эстрады. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным актером на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Шоу-бизнес – это антикультура, которой нас развращали почти 40 последних лет, – говорит он. – Когда сказали, что можно делать, что угодно. И вот сегодня мы видим все это безобразие. Недавно, например, шоу-бизнес пытался представить в Кремле сатанинскую программу под названием "Властелин тьмы". И потом планировались ее гастроли по 26 городам страны. Я обратился к правоохранительным органам и концерт был отменен".

Николай Бурляев считает, что в искусстве должны быть и идеология, и, общественный контроль. В том числе и дресс-код, введение которого для артистов сейчас активно обсуждается. "То, что устроила Бузова, практически без ничего появившись перед детьми (на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде – Прим. ред.) – это же просто ни в какие ворота! – возмущен актер. – Как это возможно! Я не ханжа и не предлагаю всем надеть паранджу, то какие-то нормы приличия и ответственность быть должны".

Но есть ли кто-то, кто был бы симпатичен строгому Бурляеву? "Таковым был Игорь Тальков, но его, к сожалению, убили, – вздыхает актер. – Убили за то что он единственный на гнилой эстраде под ритмы рок пел про историю нашей страны. А на эстраде это не нужно – это доходный промысел".

"Доходным промыслом" Бурляев объясняет и антироссийскую риторику живущей в Израиле Аллы Пугачевой. "Она была когда-то очень талантливой, – говорит актер. – Но талант дает Господь, а ты уже или развиваешь его, или начинаешь петь что-то, типа "Мадам Брошкина". А после этого Пугачева просто предала свою Родину. И теперь отрабатывает за границей свои тридцать серебреников. И даже если в России на государственном уровне Пугачеву когда-то простят, то народ не простит ее никогда – предателей мы не прощаем".