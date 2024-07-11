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Четверг 11 июля

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Звезда культового сериала "Альф" скончалась при загадочных обстоятельствах

Звезда культового сериала "Альф" скончалась при загадочных обстоятельствах
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Скончался актер Бенджи Грегори, известный своей ролью мальчика Таннера в популярном сериале "Альф". Ему было 46 лет.

Информацию о смерти знаменитости первым сообщил портал TMZ. Сестра Грегори рассказала, что Грегори обнаружили мертвым в автомобиле.

Последние время актер страдал от депрессии и проблем со сном. Причины его кончины пока неизвестны и будут установлены после проведения медицинской экспертизы.

Бенджи Грегори также был известен своим участием в таких сериалах, как "Команда А" и "Сумеречная зона". Его талант и актерское мастерство оставили яркий след в истории кинематографа.

Трагическая потеря артиста пришлась на фон других горестных известий, включая уход из жизни золотопромышленника Вадима Туманова в Москве. Он скончался в возрасте 96 лет, оставив свой след в истории, который нашел отражение в книге о Высоцком и Мончинском. Высоцкий посвятил Туманову несколько песен, что подчеркивает важность его личности для культуры и искусства.

Смерть Бенджи Грегори и Вадима Туманова — это потери для поклонников и всего мира кинематографа. Их талант, вклад в культуру и наследие останутся в памяти поколений, продолжая вдохновлять и радовать людей в разных континентах и странах.

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11 июля 2024, 10:50
Фото: Freepik
TMZ✓ Надежный источник

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