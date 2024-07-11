72-летний Газманов со сцены сделал заявление о своей сексуальной ориентации

Олег Газманов с группой "Эскадрон" дал сольный концерт на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который проходит при поддержке социальной сети "Одноклассники". Певцу скоро исполнится 73 года, но он поражает энергичностью, драйвом, позитивом. Вызывает уважением и его гражданская позиция.

Олег Газманов сам себя в шутку называет "кавалером всех возможных санкций". Ведь ограничительные меры на него наложили страны Евросоюза, Канада, Новая Зеландия. "Они наложили на меня, а я наложил на них", – отвечает артист.

Он гордится своим патриотизмом. И поет про "нашу советскую Родину", "сделан я в Советском Союзе, сделан я в СССР", "Россия, Россия, в этом слове – огонь и сила", и "русский мир – Россия". За эти песни ему не раз прилетало от врагов нашей страны, но, как поет сам Олег Михайлович, "чем выше давление, тем крепче бетон". А песни "Офицеры" и "Бессмертный полк" витебские зрители пели стоя и хором, сердца бились в унисон, что показывает нашу общность в истории и судьбе. "Наши деды и прадеды вместе сражались за нашу Родину", – говорит артист. Мы – один народ, а значит, и сегодня непобедимы.

Конечно, не обошлось без неустаревающих "Морячки", "Эскадрона" и "Единственная моя". Эти суперхиты публика любит и ждет уже не одно десятилетие. А Газманов, уже, наверное, от этих шлягеров уставший, превращает их исполнение во флешмобы и интерактивы с залом.

А еще 72-летний певец сделал со сцены неожиданное признание. "Мы – одни из последних представителей сексуального большинства на российской сцене", – вдруг сказал Газманов. Зал засмеялся и зааплодировал. "А я думал, что женщины будут плакать", – удивился певец. Действительно, ведь настоящих мужиков все меньше.

Но Олег Газманов – пример того, каким должен быть мужчина телом, сердцем, душой и мыслями.