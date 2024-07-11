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Четверг 11 июля

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Чтобы позлить бывшего: Боня показала нового мужчину на фоне романа Смерфита с моделью

Чтобы позлить бывшего: Боня показала нового мужчину на фоне романа Смерфита с моделью
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Виктория Боня оказалась в центре внимания после того, как ее бывший гражданский муж Алекс Смерфит был замечен в компании модели Victoria's Secret Алессандры Амбросио. Это вызвало шумиху в прессе и среди поклонников звезд.

Сам Смерфит не скрывал отношений с Амбросио, хотя подробности их романа он не раскрывал. Он выразил уверенность в том, что подобная публичность была ожидаема, но при этом не стал делиться деталями своей личной жизни. В то же время Виктория Боня, несмотря на то, что она была не в курсе происходящего, пожелала бывшему партнеру счастья.

Экс-участницу и ведущая телепроекта "Дом-2" выразила уверенность в том, что Алекс — выдающийся человек, и неудивительно, что на него обратила внимание такая известная модель, как Амбросио. Она выразила надежду, что новый роман бизнесмена будет благоприятным для всех его близких. В своем искреннем заявлении она подчеркнула, что каждый заслуживает счастья, и если Смерфит его найдет, то это будет только хорошо для всех.

На удивление всем Боня продемонстрировала зрелое и благожелательное отношение к новой жизненной ситуации своего бывшего партнера. Ее слова о том, что счастье каждого человека важно и может повлиять на общее благополучие, вызвали понимание и поддержку поклонников в социальных сетях. Следящие за жизнью Бони люди выразили надежду на то, что и ведущая, и ее бывший возлюбленный найдут свое собственное счастье и гармонию в отношениях.

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11 июля 2024, 08:51
Виктория Боня. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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