Людмила Поргина похвасталась большой пенсией перед "живущим на копейки" народом

Вдова Николая Караченцова недовольна размером ежемесячных выплат для российских пенсионеров.

В недавнем интервью заслуженная артистка России Людмила Поргина высказалась о пенсионном обеспечении ее коллег и российского народа в целом. В данный момент она находится в Болгарии, где ее восхищает забота государства о пожилых людях, которые получают около тысячи долларов в месяц.





По словам Людмилы Андреевны, артисты так называемой высшей категории в столице имеют более высокие пенсии благодаря дополнительным выплатам от мэра Сергея Собянина. Однако другие известные актеры, такие как Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, не получают повышенных пенсий, поскольку живут не в Москве, отметила вдова Николая Караченцова.





Людмила Поргина считает, что пенсии являются важной и актуальной проблемой в России. Она отметила, что много путешествует по стране и видит, как в некоторых населенных пунктах люди "живут на копейки", обходясь без особых радостей и довольствуясь тем, что вырастили на огородах.





Людмила Андреевна бесконечно рада за пожилых людей в той же Болгарии, где они могут позволить себе многие удовольствия, например, вечерние посиделки в кафе. К сожалению, для большинства российских пенсионеров это недостижимая роскошь, считает артистка.





Также Людмила Поргина похвасталась своей пенсией: ежемесячно на ее счет приходит чуть более 55 тысяч рублей, из которых примерно 32 тысячи составляют московские надбавки. Без этих дополнительных выплат ее пенсия составляла бы около 23 тысяч рублей.