Людмила Поргина похвасталась большой пенсией перед "живущим на копейки" народом

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 10 июля

22:03Людмила Поргина похвасталась большой пенсией перед "живущим на копейки" народом 22:00Всю перекрутило: разинувшая рот Королева рухнула с обрыва 20:21[ТЕСТ] для внимательных зрителей советского кино! Проверьте свои знания! 18:36"Лимит терпения закончился": Пригожин озвучил причину развода Алсу и Абрамова 17:57Вика Цыганова с трудом выживает: не хватает даже на гречку 17:08Диана Гурцкая попала под обстрел 17:01"Должен быть шанс": Пригожин молит о прощении оскандалившегося Меладзе 15:42"Устал выступать на чужбине": оскандалившийся Меладзе решил вернуться в Россию 14:45"Пусть подавятся": попавший под санкции Газманов рассказал о судьбе квартире в Юрмале 14:12Ешь, гуляй, дыши: в эти выходные гастрономические улицы Москвы будут пешеходными 12:54Газманов озвучил необычную деталь своего гастрольного райдера 12:51Знаменитый актер из сериала "Глухарь" скончался из-за тяжелой болезни 12:30Тест для поклонников Никулина: хорошо ли вы помните советский фильм "Ко мне, Мухтар!"? 11:08Тест для любителей советского кино: угадайте любимый фильм по строфе из песни 10:44Вся колода: обнародован список поддерживающих жену иноагента Пугачеву артистов 10:23Харламов поседел на глазах после тайной свадьбы с Ковальчук 09:03"Во благо": Боня откровенно высказалась о конфликте Алсу и Решетовой из-за мужчины 06:23Юрий Стоянов отмечает 67-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 03:10Старшая дочь из-за жесткой травли поставила ультиматум Джигану и Самойловой 02:33Zea: на берегу Москвы-реки открылась средиземноморская марина 00:14"У нее разбито сердце": стало известно о конфликте Кейт Миддлтон и принца Уильяма 22:44Спустя 19 лет: объявлено о возвращении тяжелобольного Губина на сцену 22:00Скандалист Кологривый сделал заявление о романе с Муцениеце: Обычное дело 21:11Несостоявшаяся свекровь сурово высказалась о Решетовой на фоне скандала с Алсу 20:53С уехавшей из России Бузовой случилась беда: Как же так? 20:21ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете фильм "А зори здесь тихие"? Ответьте на 10 вопросов! 19:30Недавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны 18:41"Зачем?": почему Якубович не дает деньги работающей в забегаловке внучке 17:12Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье! 17:03Дом Пугачевой в ипотеку: артистка тщетно пытается избавиться от особняка в Подмосковье 16:09Лера Кудрявцева раскрыла настоящую любовницу мужа Алсу 15:19"Козлина бухая": избитый любовником жены Солнцев собирается отнять у нее сына 14:21Тест: угадайте советский фильм по кадру с автобусом и трамваем 13:33415 процентов пенсии: с орденом "За заслуги перед Отечеством" Цой получила много льгот 13:05Москвичей и гостей столицы научат готовить национальные блюда в рамках фестиваля "Вкусы России" 12:42Москвичам расскажут о работе городского хозяйства на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" 12:12Без вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной 11:58Муцениеце дала сигнал о воссоединении с Прилучным после громкого развода 10:17Покинувшая Россию Алла Пугачева регулярно звонит тяжелобольному артисту 09:31Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля 08:55[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 08:52Бородина сделала откровенное заявление после известия об изменах Омарова 06:21Есть ли надежда на примирение Яна Абрамова и Алсу? 03:06Естественность и искренний интерес: как выстроить доверительные отношения с любым человеком? 00:35"Он ее не заслуживает": Лопес недвусмысленно намекнула на причину размолвки с Аффлеком 22:40Пошла на примирение? Сообщение Муцениеце на фоне суда с Прилучным озадачило народ 22:03[ТЕСТ] по фильму "Свадьба в Малиновке": хорошо ли вы знаете этот советский кинохит? 21:19Оскандалившийся хирург Хайдаров вышел победителем из грязного дела 20:19"Ее обманули": ложь вынудила Алсу принять неожиданное решение во время развода 20:16Взявшая пример с Алсу Бородина не стала молчать: Вранье
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Людмила Поргина похвасталась большой пенсией перед "живущим на копейки" народом

Людмила Поргина похвасталась большой пенсией перед "живущим на копейки" народом
137

Вдова Николая Караченцова недовольна размером ежемесячных выплат для российских пенсионеров.

В недавнем интервью заслуженная артистка России Людмила Поргина высказалась о пенсионном обеспечении ее коллег и российского народа в целом. В данный момент она находится в Болгарии, где ее восхищает забота государства о пожилых людях, которые получают около тысячи долларов в месяц.

По словам Людмилы Андреевны, артисты так называемой высшей категории в столице имеют более высокие пенсии благодаря дополнительным выплатам от мэра Сергея Собянина. Однако другие известные актеры, такие как Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, не получают повышенных пенсий, поскольку живут не в Москве, отметила вдова Николая Караченцова.

Людмила Поргина считает, что пенсии являются важной и актуальной проблемой в России. Она отметила, что много путешествует по стране и видит, как в некоторых населенных пунктах люди "живут на копейки", обходясь без особых радостей и довольствуясь тем, что вырастили на огородах.

Людмила Андреевна бесконечно рада за пожилых людей в той же Болгарии, где они могут позволить себе многие удовольствия, например, вечерние посиделки в кафе. К сожалению, для большинства российских пенсионеров это недостижимая роскошь, считает артистка.

Также Людмила Поргина похвасталась своей пенсией: ежемесячно на ее счет приходит чуть более 55 тысяч рублей, из которых примерно 32 тысячи составляют московские надбавки. Без этих дополнительных выплат ее пенсия составляла бы около 23 тысяч рублей.

Подпишись в Telegram

10 июля 2024, 22:03
Людмила Поргина. Фото: YouTube / @otkroitedavid
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова

"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии
Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Всю перекрутило: разинувшая рот Королева рухнула с обрыва

Всю перекрутило: разинувшая рот Королева рухнула с обрыва
Наташа Королева поехала на отдых с мужем и совершила страшное. Фанаты творчества Наташи Королевой задаются вопросом: куда же делась артистка? Отвечаем – певица никуда не пропадала.

[ТЕСТ] для внимательных зрителей советского кино! Проверьте свои знания!

[ТЕСТ] для внимательных зрителей советского кино! Проверьте свои знания!
Хотите проверить, насколько вы знаток советского кино? Наш тест предложит вам интересные вопросы о классических фильмах, которые многие из нас любят и помнят с детства. Попробуйте ответить на все вопросы и узнайте, сколько интересных фактов вы уже знаете! Советские фильмы не только развлекали, но и учили доброте, справедливости и дружбе.

"Лимит терпения закончился": Пригожин озвучил причину развода Алсу и Абрамова

"Лимит терпения закончился": Пригожин озвучил причину развода Алсу и Абрамова
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о разладе в семье певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно полтора месяца назад.

Вика Цыганова с трудом выживает: не хватает даже на гречку

Вика Цыганова с трудом выживает: не хватает даже на гречку
60-летняя Вика Цыганова вынуждена работать, несмотря на свой возраст. Певица Вика Цыганова, как и многие другие эстрадные артисты, с трудом выживает на маленькую пенсию.

Диана Гурцкая попала под обстрел

Диана Гурцкая попала под обстрел
Диана Гурцкая уже прокомментировала происшествие. Эстрадная певица Диана Гурцкая пережила одну из страшных ночей в своей жизни.

Выбор читателей

09/07ВтрТест: угадайте советский фильм по кадру с автобусом и трамваем 09/07Втр[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность 10/07СрдТест для любителей советского кино: угадайте любимый фильм по строфе из песни 09/07ВтрНедавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны 10/07СрдТест для поклонников Никулина: хорошо ли вы помните советский фильм "Ко мне, Мухтар!"? 09/07ВтрБез вентилятора и кондиционера: Аринбасарова поделилась старым способом охлаждения дома в зной