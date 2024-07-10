[ТЕСТ] для внимательных зрителей советского кино! Проверьте свои знания!

Хотите проверить, насколько вы знаток советского кино? Наш тест предложит вам интересные вопросы о классических фильмах, которые многие из нас любят и помнят с детства. Попробуйте ответить на все вопросы и узнайте, сколько интересных фактов вы уже знаете!
Советские фильмы не только развлекали, но и учили доброте, справедливости и дружбе. Однако за кадром этих шедевров скрывается множество интересных и удивительных фактов, которые могут быть неизвестны даже самым преданным поклонникам. Пройдите наш тест и проверьте свою внимательность.
Вопросы:
1. В фильме "12 стульев" режиссер Марк Захаров настаивал на том, чтобы в кадре обязательно присутствовал(а):
а) Говорящий попугай
б) Дрессированная собака
в) Ручная обезьяна
г) Поющий кот
2. В фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" роль няни маленького Ильи Обломова сыграла:
а) Елена Соловей
б) Людмила Гурченко
в) Ирина Купченко
г) Наталья Гундарева
3. В фильме "Место встречи изменить нельзя" среди музыкантов в ресторане на саксофоне играл:
а) Владимир Высоцкий
б) Александр Абдулов
в) Сергей Мазаев
г) Леонид Ярмольник
4. Декорации для фильма "Человек с бульвара Капуцинов" были:
а) Построены на студии
б) Взяты из других фильмов
в) Созданы на побережье Черного моря
г) Привезены из-за границы
5. В фильме "Трое в лодке, не считая собаки" для отдаленных кадров сцены погони за сомом использовали:
а) Настоящую рыбу
б) Механическую модель
в) Бревно
г) Поролоновую рыбу
6. В фильме "Трое в лодке, не считая собаки" можно заметить те же самые декорации, что и в сериале:
а) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
б) "Семнадцать мгновений весны"
в) "Место встречи изменить нельзя"
г) "Вечный зов"
7. В фильме "Берегись автомобиля" Ольга Аросева, игравшая возлюбленную Деточкина, специально для съемок научилась:
а) Водить троллейбус
б) Управлять автомобилем
в) Управлять мотоциклом
г) Управлять катером
8. В фильме "Приключения Электроника" собака породы эрдельтерьер по кличке Чингиз отличалась:
а) Непослушанием
б) Агрессивностью
в) Обучаемостью
г) Медлительностью
9. В фильме "Чародеи" на роль Иванушки изначально утвердили:
а) Александра Абдулова
б) Сергея Проханова
в) Андрея Миронова
г) Олега Янковского
10. Для съемок эпизода с оленем в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" использовали:
а) Настоящего оленя
б) Марала
в) Балетмейстера
г) Искусственную модель
11. Камзол, который носит Атос в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", можно заметить в фильме:
а) "Собака на сене"
б) "Три плюс два"
в) "Табор уходит в небо"
г) "Тот самый Мюнхгаузен"
12. Чтобы согреть актеров Светлану Тому и Гойко Митича во время съемок сцены падения в реку в фильме "Табор уходит в небо", их:
а) Укрывали одеялами
б) Обмазали гусиным жиром
в) Поили горячим чаем
г) Поместили в специальную палатку
13. В фильмах с участием Натальи Кустинской актриса часто появлялась:
а) В парике
б) С натуральными волосами
в) С крашеными волосами
г) С короткой стрижкой
14. В фильме "Три плюс два" Наталья Кустинская славилась:
а) Своей обворожительной красотой
б) Актерским мастерством
в) Умением петь
г) Умением танцевать
15. Причиной того, что Наталья Кустинская носила парики в фильмах, было:
а) Модные тенденции
б) Желание режиссеров
в) Редение волос из-за частого окрашивания
г) Травма головы
Ответы на тест о советском кино:
1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-в, 6-а, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-а, 15-в