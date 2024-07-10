[ТЕСТ] для внимательных зрителей советского кино! Проверьте свои знания!

Хотите проверить, насколько вы знаток советского кино? Наш тест предложит вам интересные вопросы о классических фильмах, которые многие из нас любят и помнят с детства. Попробуйте ответить на все вопросы и узнайте, сколько интересных фактов вы уже знаете!

Советские фильмы не только развлекали, но и учили доброте, справедливости и дружбе. Однако за кадром этих шедевров скрывается множество интересных и удивительных фактов, которые могут быть неизвестны даже самым преданным поклонникам. Пройдите наш тест и проверьте свою внимательность.

Вопросы:

1. В фильме "12 стульев" режиссер Марк Захаров настаивал на том, чтобы в кадре обязательно присутствовал(а):

а) Говорящий попугай

б) Дрессированная собака

в) Ручная обезьяна

г) Поющий кот





2. В фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" роль няни маленького Ильи Обломова сыграла:

а) Елена Соловей

б) Людмила Гурченко

в) Ирина Купченко

г) Наталья Гундарева





3. В фильме "Место встречи изменить нельзя" среди музыкантов в ресторане на саксофоне играл:

а) Владимир Высоцкий

б) Александр Абдулов

в) Сергей Мазаев

г) Леонид Ярмольник





4. Декорации для фильма "Человек с бульвара Капуцинов" были:

а) Построены на студии

б) Взяты из других фильмов

в) Созданы на побережье Черного моря

г) Привезены из-за границы





5. В фильме "Трое в лодке, не считая собаки" для отдаленных кадров сцены погони за сомом использовали:

а) Настоящую рыбу

б) Механическую модель

в) Бревно

г) Поролоновую рыбу





6. В фильме "Трое в лодке, не считая собаки" можно заметить те же самые декорации, что и в сериале:

а) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

б) "Семнадцать мгновений весны"

в) "Место встречи изменить нельзя"

г) "Вечный зов"





7. В фильме "Берегись автомобиля" Ольга Аросева, игравшая возлюбленную Деточкина, специально для съемок научилась:

а) Водить троллейбус

б) Управлять автомобилем

в) Управлять мотоциклом

г) Управлять катером





8. В фильме "Приключения Электроника" собака породы эрдельтерьер по кличке Чингиз отличалась:

а) Непослушанием

б) Агрессивностью

в) Обучаемостью

г) Медлительностью





9. В фильме "Чародеи" на роль Иванушки изначально утвердили:

а) Александра Абдулова

б) Сергея Проханова

в) Андрея Миронова

г) Олега Янковского





10. Для съемок эпизода с оленем в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" использовали:

а) Настоящего оленя

б) Марала

в) Балетмейстера

г) Искусственную модель





11. Камзол, который носит Атос в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", можно заметить в фильме:

а) "Собака на сене"

б) "Три плюс два"

в) "Табор уходит в небо"

г) "Тот самый Мюнхгаузен"





12. Чтобы согреть актеров Светлану Тому и Гойко Митича во время съемок сцены падения в реку в фильме "Табор уходит в небо", их:

а) Укрывали одеялами

б) Обмазали гусиным жиром

в) Поили горячим чаем

г) Поместили в специальную палатку





13. В фильмах с участием Натальи Кустинской актриса часто появлялась:

а) В парике

б) С натуральными волосами

в) С крашеными волосами

г) С короткой стрижкой





14. В фильме "Три плюс два" Наталья Кустинская славилась:

а) Своей обворожительной красотой

б) Актерским мастерством

в) Умением петь

г) Умением танцевать





15. Причиной того, что Наталья Кустинская носила парики в фильмах, было:

а) Модные тенденции

б) Желание режиссеров

в) Редение волос из-за частого окрашивания

г) Травма головы





Ответы на тест о советском кино:

1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-в, 6-а, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-а, 15-в