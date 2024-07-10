"Лимит терпения закончился": Пригожин озвучил причину развода Алсу и Абрамова

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о разладе в семье певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно полтора месяца назад. За это время всплыло немало подробностей о непростом периоде в отношениях знаменитой пары. В частности, сразу несколько людей прямо или косвенно подтвердили слух о романе бизнесмена с моделью Анастасией Решетовой. В частности, телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что знает, как певица страдала из-за интрижки супруга с Настей.

Правда, далеко не все друзья Алсу и Яна смело говорят о присутствии любовницы в этой истории. Например, продюсер Иосиф Пригожин, который относится и к певице, и к ее мужу как к близким людям, воздержался от оценки ситуации. Он не стал занимать чью-либо сторону, но при этом, говоря о причине развода пары, предположил, что артистка просто не выдержала.

"Лимит терпения, вероятно, закончился", – сказал супруг певицы Валерии.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети

Напомним, Алсу не только подала на развод, но и намерена судиться из-за имущества. Правда, представители Яна Абрамова не раз озвучивали, что во избежание конфликтов он готов передать матери его троих детей активы на 2,5 миллиарда рублей. Эту информацию артистка называет враньем.