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Среда 10 июля

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Вика Цыганова с трудом выживает: не хватает даже на гречку

Вика Цыганова с трудом выживает: не хватает даже на гречку
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60-летняя Вика Цыганова вынуждена работать, несмотря на свой возраст.

Певица Вика Цыганова, как и многие другие эстрадные артисты, с трудом выживает на маленькую пенсию. Она пожаловалась, что размера ее ежемесячных денежных выплат едва хватает на поход к парикмахеру. Да что там! как признавалась певица в шоу "Секрет на миллион" не достаточно даже на покупку некоторых продуктов.

"Волосы покрасил — на гречку не хватило", — сказала Цыганова в эфире телеведущей Лере Кудрявцевой.

Но все же за время своей карьеры эстрадной певице удалось скопить немалый капитал. Помимо мизерной пенсии в 11 тысяч рублей, артистка заправляет собственным меховым бизнесом и живет в шикарном особняке недалеко от Зеленограда вместе со своим мужем. Супруг Цыгановой занимается недвижимостью и тоже вполне прилично зарабатывает. Благодаря этому семья может все же позволить себе жить в достатке.

Кстати, на маленькую пенсию жалуются многие артисты российской эстрады. Недавно Лолита Милявская заявляла, что с трудом выживает. Но у нее пенсия немного больше – почти 24 тысячи рублей. Актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что его ежемесячные выплаты – 17600 рублей. Но он получает надбавку от московской мэрии в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму доплачивают всем артистам в Москве, имеющим звание народного или заслуженного.

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10 июля 2024, 17:57
“Вика Цыганова. Фото: НТВ /“Секрет на миллион”
Шоу “Секрет на миллион”✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изменившуюся Цыганову невозможно узнать

Ирина Цывина долго не могла определиться с выбором лучшей клумбы.
Актриса Наталья Лесниковская восхитила изяществом.
Татьяну Веденееву на напугал дождь.
Этой красотой хочется любоваться вечно.
Композиции выставки удивляют с первого взгляда.
Цыганова не изменяет однажды выбранному стилю "эклектика".
Вике Цыгановой скоро 55 лет, но кто даст?!

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