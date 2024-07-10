"Устал выступать на чужбине": оскандалившийся Меладзе решил вернуться в Россию

Журналисты узнали, зачем Валерия Меладзе недавно наведывался в Москву.

Полтора года назад Валерий Меладзе угодил в скандал, который стоил ему карьеры в России. На выступлении в Дубае артист произнес часть украинского националистического лозунга в ответ на выкрики одного из зрителей. Хоть певец сделал это тихо, видео зафиксировало сей факт. Вскоре кадры разошлись по Сети, и увиденное разочаровало многих россиян, которые отказались от посещения концертов исполнителя хита "Иностранец".

После скандала Валерий Меладзе обосновался за границей, где активно гастролировал. Правда, не так давно артист прилетал в Россию. Его заметили в грузинском ресторане недалеко от столицы. Журналистам стало известно, что певец наведывался в Москву ради встречи с родными и бумажных дел.

Как сообщает Mash, ссылаясь на источник из окружения артиста, тот в разговоре с близкими отказался от поддержки режима сопредельного государства, а также пояснил, что инцидент с националистическим лозунгом был вызван провокаторами. Валерий Меладзе якобы признался, что мечтает о полноценном возвращении в Россию.

"[Певец] устал выступать на чужбине", – рассказывает издание.

Кстати, Валерий Меладзе во время визита в Москву также планировал навестить журналиста и шоумена Отара Кушанашвили, поздравить его с днем рождения, но тот внезапно оказался в реанимации. Тогда певец решил помочь другу финансово, как это сделали другие звезды шоу-бизнеса.