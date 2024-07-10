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Среда 10 июля

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"Устал выступать на чужбине": оскандалившийся Меладзе решил вернуться в Россию

"Устал выступать на чужбине": оскандалившийся Меладзе решил вернуться в Россию
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Журналисты узнали, зачем Валерия Меладзе недавно наведывался в Москву.

Полтора года назад Валерий Меладзе угодил в скандал, который стоил ему карьеры в России. На выступлении в Дубае артист произнес часть украинского националистического лозунга в ответ на выкрики одного из зрителей. Хоть певец сделал это тихо, видео зафиксировало сей факт. Вскоре кадры разошлись по Сети, и увиденное разочаровало многих россиян, которые отказались от посещения концертов исполнителя хита "Иностранец".

После скандала Валерий Меладзе обосновался за границей, где активно гастролировал. Правда, не так давно артист прилетал в Россию. Его заметили в грузинском ресторане недалеко от столицы. Журналистам стало известно, что певец наведывался в Москву ради встречи с родными и бумажных дел.

Как сообщает Mash, ссылаясь на источник из окружения артиста, тот в разговоре с близкими отказался от поддержки режима сопредельного государства, а также пояснил, что инцидент с националистическим лозунгом был вызван провокаторами. Валерий Меладзе якобы признался, что мечтает о полноценном возвращении в Россию.

"[Певец] устал выступать на чужбине", – рассказывает издание.

Кстати, Валерий Меладзе во время визита в Москву также планировал навестить журналиста и шоумена Отара Кушанашвили, поздравить его с днем рождения, но тот внезапно оказался в реанимации. Тогда певец решил помочь другу финансово, как это сделали другие звезды шоу-бизнеса.

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10 июля 2024, 15:42
Валерий Меладзе. Фото: YouTube / @luxfm
Telegram / @mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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