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Среда 10 июля

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Знаменитый актер из сериала "Глухарь" скончался из-за тяжелой болезни

Знаменитый актер из сериала "Глухарь" скончался из-за тяжелой болезни
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Польский актер Ежи Штур ушел из жизни в возрасте 77 лет. О трагическом событии сообщил его сын Мачей, отметив, что актер скончался после продолжительной болезни, которая включала борьбу с раком гортани, операцию и инсульт.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове и получил образование в Государственной высшей театральной школе в Кракове. Он начал свою карьеру в кино в 1971 году и был известен не только в Польше, но и за ее пределами. Его талант проявился в таких фильмах, как "Секс-миссия" (в СССР известен как "Новые амазонки") и "Дежа вю", а также в сериале "Глухарь". Ежи Штур также озвучивал своих персонажей в российских проектах благодаря своему хорошему знанию русского языка.

Актер любил посещать Москву и высказывал свое сожаление о расстоянии между Россией и Польшей, подчеркивая значение культурных связей между странами. Он отмечал, что политика привела к ухудшению отношений, но он стремился использовать любые возможности для сближения на культурном уровне.

Ежи Штур оставил свой след не только как талантливый актер, но и как семьянин. В 24-летнем возрасте он вступил в брак с скрипачкой Барбарой Коске, и у них родились двое детей: Мацей, который также стал актером, и Марианна, которая выбрала путь художника.

Уход Ежи Штура оставляет незаполненную пустоту в мире кино и театра. Его талант, преданность и вклад в культурное наследие будут помнить и ценить поклонники и коллеги по цеху.

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10 июля 2024, 12:51
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

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