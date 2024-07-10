Тест для любителей советского кино: угадайте любимый фильм по строфе из песни

Харламов поседел на глазах после тайной свадьбы с Ковальчук

Гарик Харламов стал объектом обсуждения после публикации фотографий, на которых он продемонстрировал свою новую внешность. Это произошло после "тайной" свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук. В начале года появились слухи о разрыве отношений пары, но вскоре они не только помирились, но и заключили брак.