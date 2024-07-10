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Среда 10 июля

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Вся колода: обнародован список поддерживающих жену иноагента Пугачеву артистов

Вся колода: обнародован список поддерживающих жену иноагента Пугачеву артистов
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Супруга иностранного агента Алла Пугачева высказывается в соцсетях редко, но метко. Очередной пост живущей в Израиле певицы был посвящен трагедии в столице Незалежной. "БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ", – написала она в запрещенной в России социальной сети.

Певица закрыла для пользователей комментировать эту публикацию, ибо понимала, что иначе откроется дверь в преисподнюю. Ведь пост оказался резонансным – в Госдуме в очередной раз задумались о внесении Народной артистки в число иностранных агентов. А официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила звездную пенсионерку: "Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется. Не Тимошка, видит немножко".

Между тем, нашлось немало знаменитостей, оставивших "лайк" под спорной публикацией и поддержавших покинувшую Родину исполнительницу хита "Миллион алых роз". Тут, как говорится, вся колода – и герой Украины София Ротару, лишенная гражданства России продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, внесенная в список иноагентов и объявленная в розыск по статье УК РФ Татьяна Лазарева, всегда слагающий панегирики и оды Примадонне журналист Артур Гаспарян, певица Алена Апина, и, конечно, старшая дочь певицы Кристина Орбакайте.

Фото: Дни.ру

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года.

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10 июля 2024, 10:44
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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