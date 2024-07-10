Харламов поседел на глазах после тайной свадьбы с Ковальчук

Гарик Харламов стал объектом обсуждения после публикации фотографий, на которых он продемонстрировал свою новую внешность. Это произошло после "тайной" свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук.



В начале года появились слухи о разрыве отношений пары, но вскоре они не только помирились, но и заключили брак. Официального подтверждения о свадьбе не поступало, однако в начале июня в сети появились фотографии, указывающие на то, что Харламов и Ковальчук стали мужем и женой.

В День любви семьи и верности, пара поделилась забавным видеороликом, в котором Харламов задал своей возлюбленной вопрос о том, действительно ли время пролетает незаметно, когда они вместе. В ответ на это Ковальчук заявила, что нет, и Харламов в свойственной ему ироничной манере показал себя с поседевшей бородой. Это был грим, и видео было посвящено дню семьи.

Недавно друзья Гарика Харламова жестко пошутили о его третьем браке и вспомнили прошлый громкий развод юмориста. Эти шутки также привлекли внимание общественности.

Стоит отметить, что на фоне слухов о разрыве отношений Гарика Харламова и Катерины Ковальчук свадьба артистов стала неожиданным событием для поклонников. Публикации в социальных сетях и забавные видеоролики продолжают привлекать внимание общественности к этой знаменитой паре.

