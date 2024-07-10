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Среда 10 июля

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"Во благо": Боня откровенно высказалась о конфликте Алсу и Решетовой из-за мужчины

"Во благо": Боня откровенно высказалась о конфликте Алсу и Решетовой из-за мужчины
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Решение Алсу подать на развод со своим супругом Яном Абрамовым вызвало шок у многих. После 18 лет совместной жизни это стало объектом обсуждения в прессе и соцсетях.

По распространяющимся слухам, причиной разрыва стал роман бизнесмена с моделью Анастасией Решетовой. Обвинения и их опровержения заполнили интернет, многие выразили свое мнение на этот счет.

Телеведущая Виктория Боня высказала свою поддержку Алсу, напоминая, что сотни тысяч женщин переживают подобные ситуации. Она пожелала исполнительнице силы и проведения времени с близкими в этот непростой период. Знаменитость также выразила уверенность в том, что со временем Алсу осознает, что все произошедшее произошло для ее блага.

"Я не люблю вмешиваться в чужие отношения, но могу сказать в общем. Каждой женщине, которая сейчас проходит через такое, я просто желаю сил. Чтобы она понимала, что все, что происходит в жизни, происходит только во благо. Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает", — цитирует звезду The Voice.

Слова поддержки также пришли от других знаменитостей. К примеру, Филипп Киркоров рассказал, как Ян помогал Алсу в ее карьере, а также поведал о его влюбленности в нее. Некоторые коллеги выступили на стороне Яна, называя его образцовым отцом и опровергая слухи о его изменах.

Сам развод также стал предметом обсуждения из-за имущественных вопросов. Сообщалось, что Ян планировал передать жене имущество и активы на сумму более 2,5 миллиарда рублей, а также обязался оплачивать все нужды детей.

Весь этот скандальный процесс продолжает привлекать внимание общественности. Независимо от мнений и домыслов, важно помнить, что развод — это сложный период для всех вовлеченных сторон. Поддержка со стороны знаменитостей и общественности может быть важным фактором для тех, кто сталкивается с подобными трудностями.

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10 июля 2024, 09:03
Виктория Боня. Фото: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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