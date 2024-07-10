Старшая дочь из-за жесткой травли поставила ультиматум Джагану и Самойловой

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана приняла решение больше не участвовать в съемках для семейного контента в социальных сетях родителей. Оно вызвано негативными комментариями из-за ее музыкальной карьеры.



Это решение было объявлено перед предстоящим 13-летием девочки. Оксана Самойлова подтвердила, что уважает желание дочери и не будет настаивать на ее участии в блоге.

Семейный контент Оксаны Самойловой в соцсетях часто включал видео и фотографии с участием детей. Однако недавно Ариела стала проявлять капризы по этому поводу, что мама связывает с переходным возрастом дочери. Попытки Ариелы начать музыкальную карьеру также были пресечены из-за негативной реакции в интернете.

Оксана Самойлова рассказала, что отвела старшую дочь к психологу, вероятно, чтобы помочь ей справиться с возникающими трудностями. Важно поддерживать детей в их решениях и уважать их границы, особенно в таком чувствительном возрасте. Поклонники выразили надежду, что семья найдет способы общения и поддержки, которые будут соответствовать интересам и потребностям каждого из ее членов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Самойлова приняла участие в шоу Иды Галич "Есть вопросики". Она отвечала на вопросы людей о себе и своей семье. И, конечно, люди спрашивали об их отношениях с Джиганом.

В какой-то момент шоу блогер разоткровенничалась о своем муже и рассказала шокирующий факт о нем. Оксана призналась, что Джиган в жизни ведет себя совсем иначе, не так, как на публике. Оказывается, он скрывает свою истинную натуру от поклонников и может снять маску только в семейном кругу.