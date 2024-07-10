Zea: на берегу Москвы-реки открылась средиземноморская марина

Новый средиземноморский ресторан Zea открылся в столице 29 июня.

Всегда интересно наблюдать за тем, как в разные времена осваивается одно и то же пространство, как на том же самом месте сменяются разные проекты. Магазины, рестораны, клубы. Снова магазины, снова клубы или, наоборот, только рестораны. Бывает, что одни форматы приживаются мгновенно и существуют в тех же стенах годами, а другим – даже очень хорошим – в них неуютно. Для бизнесменов подобные эксперименты порой сродни русской рулетке, ведь главный секрет успеха такого начинания – попасть в свою целевую аудиторию. А она ведь тоже непостоянна.

Фото: пресс-служба ресторана Zea

Очень знаковая метаморфоза на днях случилась в столичном Radisson Collection Hotel, что расположен в самом начале Кутузовского проспекта на берегу Москвы-реки. На месте легендарного Tatler Club открылся ресторан Zea. Если первый предлагал гостям широкий выбор блюд европейской, русской и украинской кухни, то второй сосредоточен исключительно на кухне стран Средиземноморского региона. С таким выбором связано и название заведения – так именуют одну из трех естественных гаваней греческого Пирея, где швартуются яхты. За реализацию гастрономической концепции отвечает Азиз Саффар, хорошо известный по работе в Peshi, Farang и Le Restaurant.

В меню органично переплетаются итальянские, французские, испанские и балканские мотивы. Здесь немало популярных классических позиций в традиционном исполнении, вроде греческого салата, жареного халуми с инжиром, улиток по-бургундски, вителло тоннато, осьминога по-андалузски, спагетти с вонголе или ризотто с шафраном и сицилийскими креветками. Но все-таки значительное число блюд представлено в авторской интерпретации.

Фото: пресс-служба ресторана Zea

На закуску стоит попробовать мидии в соусе рокфор, морского ежа с северной креветкой и муссом из грюйера, эскалоп фуа-гра с ягодами и бриошью, а также фирменный салат Zea с латуком, репой, саликорнией, редисом и глазированным инжиром. Помимо прочего, у него довольно оригинальная заправка на основе выдержанного уксуса с бадьяном.

В разделе паст обращает на себя внимание паккери с крабом и соусом биск и канделе с бычьими хвостами. А в основном разделе – запеченный в соусе с мадерой и артишоками кролик, перепелка с виноградом и пюре из топинамбура и запеченная с овощами внушительных размеров тюрбо, которую при сервировке заправляют соусом на основе оливкового масла, зелени и томатов. Но, пожалуй, главный хит здесь – лопатка ягненка, томленая с черносливом. Ее готовят примерно сутки. На выходе получается деликатное, однако с выраженной волокнистой текстурой мясо. Как и тюрбо, это блюдо рекомендуют брать на компанию.

Фото: пресс-служба ресторана Zea

В разделе десертов тоже нашлось место классике – яблочный тарт татен с шоколадным кремом и ванильным мороженым, Пари-Брест из орехового пралине с шоколадом и креп сюзет, фламбированные гран марнье, исполнены вполне аутентично. Из оригинальных позиций отметим кофейную симфонию, сочиненную из кофейного крема, кофейного геля и мороженого капучино, "Элизабет» из козьего сыра с малиной, свеклой, лаймом и белым шоколадом, а также фирменную Zea с пропитанными карамелью злаками и воздушной эспумой из козьего молока.

Средний счет – 8 000 рублей.