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Воскресенье 9 июня

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ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?

ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?
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В начале 2000-х ее песни звучали из каждого динамика, а тексты знали наизусть миллионы девушек и женщин. МакSим, хрупкая девушка с мощным голосом, покорила сердца слушателей из самых разных уголков страны, и до сих пор певица остается одной из самых любимых и узнаваемых поп-исполнительниц в России.

Сможете отличить песню "Знаешь ли ты" от хита "Трудный возраст" с первых и не только слов? Проверьте свои знания в нашем тесте №1 — эксклюзивном, полезном, творческом, развивающем. Только истинные фанаты Марины Абросимовой (МакSим) ответят правильно на все 7 вопросов и без ошибок отметят 7-ку главных хитов! Готовы к увлекательному музыкальному испытанию? Постарайтесь доказать, что именно вы достойны победы и покажите результат 7/7! В конце теста вас будут ждать правильные ответы.

Кадр YouTube / @AvtoradioMoscow

1. Какой хит начинается с этой строки?

Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой ...

а) "Научусь летать";

б) "Золотыми рыбками";

в) "Знаешь ли ты".

2. Припеву какого хита эта строчка дает начало?

Было небо пополам, но звезды к ногам ...

а) "Отпускаю";

б) "Не отдам";

в) "Нежность".

3. Из какого хитового трека эти слова?

Ну а плакать лучше в дождь или в метель ...

а) "Знаешь ли ты";

б) "Трудный возраст";

в) "Сон".

Кадр YouTube / @AvtoradioMoscow

4. Откуда этот фрагмент хитовой песни?

Больше не забыть это лето ...

а) "Нежность";

б) "Мои секреты";

в) "Спасибо".

5. Какую песню МакSим начинает с этих слов?

Он носит крылья в рюкзаке, мечтает и грустит о ком-то ...

а) "Осколки";

б) "Сантиметры дыхания";

в) "Научусь летать".

6. Узнали эту давнюю, но такую хитовую песню?

В спальне будет ночь, а на кухне рассвет ...

а) "Спасибо";

б) "Лучшая ночь";

в) "Не отдам".

7. Как МакSим назвала этот хит?

Рано еще не быть, поздно уже поверить ...

а) "Отпускаю";

б) "Бегущая по волнам";

в) "Сантиметры дыхания".

Кадр YouTube / @AvtoradioMoscow

Правильные ответы:

1—в (Знаешь ли ты)

2—б (Не отдам)

3—б (Трудный возраст)

4—а (Нежность)

5—в (Научусь летать)

6—б (Лучшая ночь)

7—а (Отпускаю)

Набрали 7/7? Вы обладаете отличным знанием самых главных хитов МакSим!

А если у вас 6,5,4,3 балла из 7 или даже меньше — послушайте Марину Абросимову [МакSим] и возвращайтесь к этому тесту.

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9 июня 2024, 09:09
Кадр YouTube / @AvtoradioMoscow
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шесть главных хитов певицы МакSим

Фото МакSим из клипа на главный хит "Знаешь ли ты". В 2021 году ролик набрал более 63 миллионов просмотров. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа "Ветром стать". Хит выпущен в 2006 году в Москве. Кадр youtube.com
Певица МакSим. Фото из клипа на сингл "Мой рай". Одноименный альбом вышел в 2007 году. Кадр youtube.com
Фото певицы МакSим из клипа "Трудный возраст". Хит и одноименный альбом были посвящены подросткам, переживающим тяжелый период. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа на хит "Нежность". В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием "Наше лето" совместно с рэпером Бастой. Кадр youtube.com
Певица МакSим в клипе "Отпускаю". Композиция была выпущена в дебютном альбоме "Трудный возраст" и стала одним из первых хитов. Кадр youtube.com

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