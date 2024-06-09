ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?

В начале 2000-х ее песни звучали из каждого динамика, а тексты знали наизусть миллионы девушек и женщин. МакSим, хрупкая девушка с мощным голосом, покорила сердца слушателей из самых разных уголков страны, и до сих пор певица остается одной из самых любимых и узнаваемых поп-исполнительниц в России.



Сможете отличить песню "Знаешь ли ты" от хита "Трудный возраст" с первых и не только слов? Проверьте свои знания в нашем тесте №1 — эксклюзивном, полезном, творческом, развивающем. Только истинные фанаты Марины Абросимовой (МакSим) ответят правильно на все 7 вопросов и без ошибок отметят 7-ку главных хитов! Готовы к увлекательному музыкальному испытанию? Постарайтесь доказать, что именно вы достойны победы и покажите результат 7/7! В конце теста вас будут ждать правильные ответы.

1. Какой хит начинается с этой строки?

Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой ...

а) "Научусь летать";

б) "Золотыми рыбками";

в) "Знаешь ли ты".

2. Припеву какого хита эта строчка дает начало?

Было небо пополам, но звезды к ногам ...



а) "Отпускаю";

б) "Не отдам";

в) "Нежность".

3. Из какого хитового трека эти слова?

Ну а плакать лучше в дождь или в метель ...



а) "Знаешь ли ты";

б) "Трудный возраст";

в) "Сон".

4. Откуда этот фрагмент хитовой песни?

Больше не забыть это лето ...



а) "Нежность";

б) "Мои секреты";

в) "Спасибо".

5. Какую песню МакSим начинает с этих слов?

Он носит крылья в рюкзаке, мечтает и грустит о ком-то ...



а) "Осколки";

б) "Сантиметры дыхания";

в) "Научусь летать".

6. Узнали эту давнюю, но такую хитовую песню?

В спальне будет ночь, а на кухне рассвет ...

а) "Спасибо";



б) "Лучшая ночь";

в) "Не отдам".

7. Как МакSим назвала этот хит?

Рано еще не быть, поздно уже поверить ...



а) "Отпускаю";

б) "Бегущая по волнам";

в) "Сантиметры дыхания".

Правильные ответы:

1—в (Знаешь ли ты)

2—б (Не отдам)

3—б (Трудный возраст)

4—а (Нежность)

5—в (Научусь летать)

6—б (Лучшая ночь)

7—а (Отпускаю)

Набрали 7/7? Вы обладаете отличным знанием самых главных хитов МакSим!