ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим?

Сможете отличить песню "Знаешь ли ты" от хита "Трудный возраст" с первых и не только слов? Проверьте свои знания в нашем тесте №1 — эксклюзивном, полезном, творческом, развивающем. Только истинные фанаты Марины Абросимовой (МакSим) ответят правильно на все 7 вопросов и без ошибок отметят 7-ку главных хитов! Готовы к увлекательному музыкальному испытанию? Постарайтесь доказать, что именно вы достойны победы и покажите результат 7/7! В конце теста вас будут ждать правильные ответы.
1. Какой хит начинается с этой строки?
Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой ...
а) "Научусь летать";
б) "Золотыми рыбками";
в) "Знаешь ли ты".
2. Припеву какого хита эта строчка дает начало?
Было небо пополам, но звезды к ногам ...
а) "Отпускаю";
б) "Не отдам";
в) "Нежность".
3. Из какого хитового трека эти слова?
Ну а плакать лучше в дождь или в метель ...
а) "Знаешь ли ты";
б) "Трудный возраст";
в) "Сон".
4. Откуда этот фрагмент хитовой песни?
Больше не забыть это лето ...
а) "Нежность";
б) "Мои секреты";
в) "Спасибо".
5. Какую песню МакSим начинает с этих слов?
Он носит крылья в рюкзаке, мечтает и грустит о ком-то ...
а) "Осколки";
б) "Сантиметры дыхания";
в) "Научусь летать".
6. Узнали эту давнюю, но такую хитовую песню?
В спальне будет ночь, а на кухне рассвет ...
а) "Спасибо";
б) "Лучшая ночь";
в) "Не отдам".
7. Как МакSим назвала этот хит?
Рано еще не быть, поздно уже поверить ...
а) "Отпускаю";
б) "Бегущая по волнам";
в) "Сантиметры дыхания".
Правильные ответы:
1—в (Знаешь ли ты)
2—б (Не отдам)
3—б (Трудный возраст)
4—а (Нежность)
5—в (Научусь летать)
6—б (Лучшая ночь)
7—а (Отпускаю)
Набрали 7/7? Вы обладаете отличным знанием самых главных хитов МакSим!
А если у вас 6,5,4,3 балла из 7 или даже меньше — послушайте Марину Абросимову [МакSим] и возвращайтесь к этому тесту.