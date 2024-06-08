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Суббота 8 июня

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Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре!

Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре!
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Раньше, когда блендеры были роскошью, наши бабушки и мамы тратили уйму времени, добиваясь однородности пюре. Картофель разминали вручную толкушкой, а самые дотошные хозяйки даже протирали его через сито. Сегодня же многие, стремясь к скорости, используют блендеры, что в корне неправильно! Измельчение картофелин в блендере приводит к разрушению структуры крахмала, поэтому блюдо получается и клейким, и липким.

Разные страны — разные традиции. В России мы привыкли к сливочному вкусу пюре с добавлением молока и сливочного масла. А вот во Франции, например, предпочитают более пикантный вариант с добавлением сливок, сыра и чеснока. В Ирландии же в пюре нередко добавляют капусту, лук-порей и зелень.

Фото: Rachel Loughman / unsplash.com

И все же, каким бы ни был ваш любимый рецепт, есть целых 5 универсальных секретов от шеф-поваров, которые на 5 баллов помогут добиться на 100% идеальной текстуры и вкуса пюре:

1. Первый и самый главный секрет: варите картофель в мундире до декабря! Да-да, вы не ослышались! Дело в том, что до декабря в картофеле еще сохраняется много влаги и крахмала, что важно для рассыпчатости пюре. Крахмалопреобразующие ферменты, влияющие на этот показатель, содержатся в кожуре и тонком слое под ней. Поэтому важно максимально сохранить крахмал при варке. Кстати, шеф-повара рекомендуют чистить картошечку для пюре еще горячим – так он сохранит больше крахмала и будет нежнее.

2. А вот это — особенно актуально именно сейчас, в июне. Всегда опускайте картошку в кипящую воду. Так он не потеряет своих вкусовых качеств и сварится равномерно.

3. Третий секрет, знакомый каждой хорошей хозяйке: не переваривайте картофель! Он должен быть мягким, но не разваливаться.

4. Четвертый секрет по счету, но едва ли не первый по значимости: используйте толкушку для картофеля, а не блендер!

5. Пятый секрет, но лишь для истинных гурманов: не бойтесь экспериментировать со специями! Помимо соли, белого перца (черный оставляет некрасивые точки) и мускатного ореха, который идеально подчеркивает вкус пюре, можно добавить сушеный чеснок, паприку, зелень и другие специи по вкусу.

Фото: pixabay.com

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8 июня 2024, 15:15
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