Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Пятница 7 июня

15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог

Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог
266

Россия и мир искусства понесли неожиданную утрату в преддверии юбилея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Стало известно об уходе молодой, преуспевающей и талантливой актрисы театра Анастасии Голиковой. Она была не только звездой театральной сцены в России, но и востребованной моделью, а также педагогом по актерскому мастерству. Сообщается, что творческой личности не стало 6 июня 2024 года. Она закончила земной путь всего в 28 лет — за 10 дней до своего 29-го дня рождения.

Ушла преуспевающая актриса и театральный педагог. Коллаж: Дни.ру // Кадры: YouTube / @gonastas

Анастасия Сергеевна родилась в Москве, а ушла в Санкт-Петербурге. Причиной ухода стало происшествие в Царском Селе во время репетиции спектакля, приуроченного к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. На Большом пруду Екатерининского парка перевернулся понтон с артистами и они упали в воду. В их числе оказалась ушедшая актриса Голикова. Несмотря на экстренно оказанную помощь специалистов, молодую артистку не удалось поставить на ноги.

С раннего детства, помимо бальных танцев, ушедшую ценительницу искусства влекла сцена. Уже в 8 лет она начала свой творческий путь в детском театре-студии "Я сам Артист", где и состоялся ее первый выход на подмостки. Это было только отправной точкой Анастасии Голиковой к мечте и делу всей жизни.

В 2016 году, окончив Театральный институт имени Бориса Щукина, Анастасия с головой погрузилась в мир искусства. Ее талант, отточенный упорным трудом, засиял на сценах ведущих учреждений культуры в российской столице: в Театре имени Евгения Вахтангова, в Театре Наций, в Театре города М., Новом Арт Театре. Список знаковых ролей ушедшей Анастасии Сергеевны быстро пополнялся: трогательная Лиза в спектакле "Бедность не порок" по Островскому, загадочная Люсинда в мольеровском "Лекаре поневоле" в постановке Льва Додина – каждый образ в ее исполнении становился изюминкой в театральной жизни столицы РФ.

Особое место в творчестве артистки Голиковой занимал моноспектакль "Татьяна" по мотивам пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин" – яркая и продуманная до мелочей постановка, беззаветно увлекающая многочисленную аудиторию как юного, так и почтенного возраста. Этот проект, как и вся деятельность Анастасии в области мирового искусства, был наполнен глубоким смыслом, мощным энтузиазмом, стремлением донести до зрителя важные мысли, повлиять на его мировоззрение. К 28 годам Анастасия успела привлечь не только интерес и симпатию публики, но и получить признание маститых театралов, занять особое место и уважаемый статус в мировом искусстве современности.

Ушедшая Анастасия Сергеевна Голикова мечтала о новых ролях, о кино, желая дарить зрителю радость профессионального творчества. В памяти родных, друзей, коллег и поклонников, она останется лучезарным, жизнерадостным и невероятно талантливым артистом. Ее имя вписано в историю российского искусства XXI века, а ее творческое наследие и пройденный путь, очевидно, будут вдохновлять еще не одно поколение.

Подпишись в Telegram

7 июня 2024, 15:11
Фото: Romy / pixabay.com
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова✓ Надежный источник

Фоторепортаж

7 автобиографий знаменитостей, достойных вашего внимания

По теме

Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно

Россия и Мир прощаются с легендарным артистом и музыкантом

Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки

Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки
Сверхъестественное и таинственное всегда привлекало человечество. В советское время, несмотря на пропаганду научного атеизма, суеверий хватало. Проверьте свои знания советских суеверий с помощью нашего теста.

Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"?

Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"?
1 апреля 1988 года в ДК Московского электролампового завода состоялась премьера культового фильма Сергея Соловьева "Асса". Картина моментально стала символом перестройки и разошлась на цитаты, многие из которых актуальны и сегодня.

В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену

В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену
Звезда 90-х Лада Дэнс готовится к возвращению на большую сцену. По информации телеграм-канала Mash, певица зарегистрировала новую компанию "Бэйби Дэнс", которая будет заниматься исполнительским искусством, звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном

Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном
Эвелина Бледанс поделилась подробностями возвращения проекта на экраны после пятилетнего перерыва. Бессменная ведущая мистического шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3 рассказала о героях нового сезона и призналась, что сама стала участницей одного из выпусков. "В этом сезоне героями наших выпусков стали Ольга Бузова, Давид Манукян, Татьяна Васильева и Влад Топалов.

Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк

Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк
После внезапной смерти Анастасии Заворотнюк возник интерес к родственникам артистки, в том числе к ее сыну Майклу и его предполагаемой возлюбленной. Журналисты раскрыли личность спутницы парняи собрал подробности об их отношениях. Майклу Стрюкову-Заворотнюку 24 года, и он уже завоевал признание как гитарист и участник музыкальной группы Lepra.

Выбор читателей

05/06СрдТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 05/06СрдСтриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 05/06СрдАртист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова объявила о беременности 06/06ЧтвСделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 06/06ЧтвОставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова