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Пятница 7 июня

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Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном

Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном
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Эвелина Бледанс поделилась подробностями возвращения проекта на экраны после пятилетнего перерыва. Бессменная ведущая мистического шоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3 рассказала о героях нового сезона и призналась, что сама стала участницей одного из выпусков.

"В этом сезоне героями наших выпусков стали Ольга Бузова, Давид Манукян, Татьяна Васильева и Влад Топалов. Мне, к сожалению, не известны подробности приглашения гостей, этим занимаются гостевые редакторы. Однако мне часто звонят звезды и просят порекомендовать их для участия в шоу", – рассказала Блёданс.

Телеведущая сообщила, что была приятно удивлена тем, что почувствовала себя на месте гостей. Ей захотелось самой испытать то, что они испытывают, и команда сняла выпуск, где она сама была "Человеком-невидимкой". Это позволило Бледанс понять эмоции героев и прийти к новому пониманию проекта.

Бледанс также отметила впечатливший ее эпизод с певицей Люсей Чеботиной. "Она молода и только начинает свой путь, но у нее уже есть задатки настоящей Примадонны. Я в ней вижу большое будущее", — поведала знаменитость.

Ведущая также вспомнила о том, что Ольга Бузова была гостьей шоу еще в 2017 году. "В новом сезоне она вернулась, чтобы задать вопросы экспертам о своих отношениях с Давидом Манукяном. Несмотря на их попытки скрыть свои чувства, было очевидно, что между ними есть эмоции. Это было очень заметно, и зрители также это увидели", – рассказала Блёданс.

На вопрос о конкуренции Бледанс заявила: "Я конкурирую только с Ольгой Бузовой! Она очень популярная и у нее своя аудитория, но мы с ней в разных весовых категориях. Я считаю, что у каждого из нас есть свой зритель, и мы не пересекаемся".

Возвращение шоу "Человек-невидимка" на телевидение уже привлекло внимание зрителей. Новый сезон обещает быть не менее захватывающим, чем предыдущие, а участие Эвелины Блёданс в качестве участника придает проекту особую интригу.

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7 июня 2024, 10:27
Ольга Бузова. Фото: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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