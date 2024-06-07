Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной

В недавнем интервью певица Марина Девятова объяснила, почему она отклонила предложение работать с Надеждой Бабкиной, легендой российской народной песни.



Девятова проявила уважение к коллеге, заявив, что она ценит ее талант и достижения. Однако она также подчеркнула, что ей не нужно обращаться к Бабкиной за советом, поскольку ее отец, народный артист России, находится "на равных" с ней.

Девятова также выразила свое мнение о том, почему она не присоединилась к театру Бабкиной. Она считает, что каждый артист по своей природе эгоист, стремящийся к творческой свободе и сольной карьере.

"Любой солист – это эгоист. И для того, чтобы нам объединяться, надо понимать, для какой цели? Это не о том, что мы не можем подчиняться. Но мы ведь уже все состоявшиеся, со своим эго и амбициями. Я ведь не приходила работать в театр к Надежде Георгиевне, я иду своей дорогой", — сказала Девятова.

Тем не менее, Девятова восхищается трудолюбием и выносливостью Бабкиной, а также ее неизменным привлекательным внешним видом. Она отметила, что Бабкина обладает редким даром "держать оборону" и является образцом для подражания для многих коллег.

Отказ Девятовой от предложения Бабкиной подчеркивает независимый и амбициозный характер певицы. Она уверена в своем таланте и способностях и стремится строить свою карьеру на собственных условиях. Несмотря на то, что Девятова не заинтересована в творческом сотрудничестве с Бабкиной, она, очевидно, относится к ней с большим уважением и признает ее значительный вклад в российскую народную музыку.