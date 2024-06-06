Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу

Ольга Орлова выразила свое восхищение верностью и преданностью вдовца Петра Чернышева. Звезда предложила занести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу за его невероятные усилия и любовь к своей супруге.



Эти заявления были сделаны Орловой в эфире одного из федеральных телеканалов после трагической кончины звезды телесериала "Моя прекрасная няня". Орлова выразила восхищение отношением Чернышева к Заворотнюк, отметив, что он всегда был рядом со своей супругой, ухаживал за ней и никогда не оставлял ее наедине.

По словам певицы, такой преданности и верности она еще не встречала. Она отметила, что он посвятил всю свою жизнь Насте, делая все возможное и невозможное для ее благополучия. Орлова также выразила благодарность агенту Заворотнюк Марине и фигуристке Татьяне Навке за оказанную помощь актрисе в финансовом плане в трудные моменты.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая на 54-м году жизни после длительной борьбы с раком головного мозга четвертой стадии. В течение пяти лет она смело сопротивлялась болезни, но, к сожалению, медицина не смогла спасти ее. В последние месяцы ее состояние ухудшилось. Слова Ольги Орловой подчеркивают важность поддержки и преданности в отношениях, а также призывают признать и отметить подобные примеры верности и любви.