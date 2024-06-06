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Четверг 6 июня

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На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур
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Актриса Деми Мур оказалась в центре внимания прессы из-за слухов о возможном романе с певцом Джо Джонасом. Артист на 27 лет моложе актрисы.

По информации, ставшей доступной таблоидам, Деми и Джо стали близкими после их встречи на фестивале amfAR. Инсайдеры утверждают, что между ними возникли романтические отношения, и за последнее время они стали еще ближе.

Однако другие источники опровергли эти слухи, утверждая, что Мур и Джонас всего лишь друзья, несмотря на то, что они проводят много времени вместе. Предполагается, что знакомство между ними произошло несколько лет назад, но после расставания Джо с предыдущей партнершей, он стал чаще видеться с Деми.

Пока что ни сама Деми Мур, ни Джо Джонас не подтвердили или опровергли эти слухи о романе. В то же время, актриса старается уделить как можно больше времени своему бывшему мужу Брюсу Уиллису, который борется с диагнозом лобно-височной деменции. Недавно в интернете появилось фото Брюса Уиллиса, на котором он выглядит значительно похудевшим, что также привлекло внимание публики.

Жизнь и отношения знаменитостей всегда будут привлекать внимание общественности. Их романтические связи и события в их личной жизни становятся объектом интереса для поклонников и публики.

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6 июня 2024, 03:44
Деми Мур. Фото: соцсети
Page Six✓ Надежный источник

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