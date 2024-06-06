Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера

Сегодня свой 77-й день рождения отмечает Бари Алибасов. Невозможно обойти вниманием эту знаменательную дату и не вспомнить интересные и малоизвестные факты из его жизни.



Денежный вопрос

Несмотря на огромный успех группы "На-На", Бари Алибасов утверждает, что деньги его не интересуют. Он признается, что не знает, сколько у него на счету, и не обращает на это особого внимания. Алибасов считает, что если бы он обладал коммерческой жилкой, то стал бы миллиардером.

Прослушивания Агутина

На кастинг в группу "На-На" пришло более 700 человек, среди которых был и Леонид Агутин. Однако он не прошел отбор. Алибасов объяснил, что у Агутина уже был свой уникальный стиль, который не соответствовал направлению музыки группы.

Кот Чуча

Бари Алибасов обожает своего кота сфинкса Чучу. Он ухаживает за ним лично и никому не доверяет. Продюсер считает Чучу самым ценным в своей жизни и даже отказывается от заграничных гастролей, чтобы не оставлять его одного.

Увлечения

Кроме музыки, Бари Алибасов увлекается фотографией, наукой и писательством. Однажды он заявил, что является единственным представителем шоу-бизнеса в мире, который знает о возникновении Вселенной и причинах рождения детей с ДЦП.

Буфетчица Луиза

В молодости Алибасов пользовался успехом у женщин. На всю жизнь в его памяти отпечатался образ буфетчицы Луизы из Дворца Металлургов. В пылу ссоры Луиза схватила нож и ударила им Алибасова, проткнув плевру и желудок. Продюсер выжил после 14-часовой операции, а врачи откачали из его желудка 4 литра крови. На суде Алибасов заявил, что нож сорвался с руки Луизы, и она получила условный срок.

Любовь до смерти

В 2018 году Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой ранее уже состоял в гражданском браке. Алибасов утверждает, что Федосеева-Шукшина является любовью всей его жизни.

Дети

У Бари Алибасова двое детей – сын Бари-младший и дочь Вера, которая живет в Италии. Также у него есть внебрачная дочь от первой школьной любви. Алибасов-младший рассказал, что детство его было небогатым, и он зарабатывал деньги, продавая яблоки на рынке.