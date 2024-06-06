Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Четверг 6 июня

07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур 00:09Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни 23:33Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра 20:37ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 17:42Артист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 15:06Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва 14:27Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? 12:45Увлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 12:39Выводит токсины и защищает от рака: уникальный продукт от Цой назвали сенсацией ПМЭФ 10:57"Петь уже не надо": участник "Голоса" отправил на пенсию эстрадных ветеранов 10:37Никас Сафронов объявил о поиске новых наследников среди россиян 09:05В Москве экстренно госпитализирована звезда "12 стульев" Нина Гребешкова 06:21Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы” 03:18Чем грозит недостаток жидкости и еда всухомятку? 00:37Прохор Шаляпин сделал громкое заявление о романе с Еленой Степаненко 21:29ТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино? 18:36"Нельзя лечить": Зара поставила точку в вопросе ухода со сцены 18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 06:12Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей 03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами 21:04Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре 18:15 Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром 15:12Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера

Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера
175

Сегодня свой 77-й день рождения отмечает Бари Алибасов. Невозможно обойти вниманием эту знаменательную дату и не вспомнить интересные и малоизвестные факты из его жизни.

Денежный вопрос

Несмотря на огромный успех группы "На-На", Бари Алибасов утверждает, что деньги его не интересуют. Он признается, что не знает, сколько у него на счету, и не обращает на это особого внимания. Алибасов считает, что если бы он обладал коммерческой жилкой, то стал бы миллиардером.

Прослушивания Агутина

На кастинг в группу "На-На" пришло более 700 человек, среди которых был и Леонид Агутин. Однако он не прошел отбор. Алибасов объяснил, что у Агутина уже был свой уникальный стиль, который не соответствовал направлению музыки группы.

Кот Чуча

Бари Алибасов обожает своего кота сфинкса Чучу. Он ухаживает за ним лично и никому не доверяет. Продюсер считает Чучу самым ценным в своей жизни и даже отказывается от заграничных гастролей, чтобы не оставлять его одного.

Увлечения

Кроме музыки, Бари Алибасов увлекается фотографией, наукой и писательством. Однажды он заявил, что является единственным представителем шоу-бизнеса в мире, который знает о возникновении Вселенной и причинах рождения детей с ДЦП.

Буфетчица Луиза

В молодости Алибасов пользовался успехом у женщин. На всю жизнь в его памяти отпечатался образ буфетчицы Луизы из Дворца Металлургов. В пылу ссоры Луиза схватила нож и ударила им Алибасова, проткнув плевру и желудок. Продюсер выжил после 14-часовой операции, а врачи откачали из его желудка 4 литра крови. На суде Алибасов заявил, что нож сорвался с руки Луизы, и она получила условный срок.

Любовь до смерти

В 2018 году Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой ранее уже состоял в гражданском браке. Алибасов утверждает, что Федосеева-Шукшина является любовью всей его жизни.

Дети

У Бари Алибасова двое детей – сын Бари-младший и дочь Вера, которая живет в Италии. Также у него есть внебрачная дочь от первой школьной любви. Алибасов-младший рассказал, что детство его было небогатым, и он зарабатывал деньги, продавая яблоки на рынке.

Подпишись в Telegram

6 июня 2024, 06:45
Cкриншот: YouTube-канал "Бари Алибасов и группа На-На"
Дни.ру✓ Надежный источник

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день
Прошло 9 дней после того, как 29 мая 2024 года, на 54-м году жизни, после продолжительного лечения ушла знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк, которая появлялась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Сегодня, 6 июня, особый день поминовения покойной по православному канону. Родные и близкие молятся об упокоении души актрисы, читают Псалтырь и акафисты. После прощальной церемонии с Анастасией 1 июня семья не делала официальных заявлений, но поклонники с молитвой не забывают ее, следуя духовным традициям. Сегодня "Дни.

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур

На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур
Актриса Деми Мур оказалась в центре внимания прессы из-за слухов о возможном романе с певцом Джо Джонасом. Артист на 27 лет моложе актрисы. По информации, ставшей доступной таблоидам, Деми и Джо стали близкими после их встречи на фестивале amfAR.

Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни

Сделано заявление об отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей из-за болезни
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям. Такая вероятность появилась после того, как ей диагностировали рак. В марте 2023 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии профилактической химиотерапии.

Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра

Стриженова сделала громкое заявление об уходе любимого Александра
Актриса театра и кино громогласно заявила о своей любви к тому, кто ушел навсегда. Для Стриженовой нет повода забывать о любимом, ведь он оставил такое наследство, что жизни не хватит им насладиться. Она подчеркнула, что вспоминает его строки по нескольку раз на дню в самых разных ситуациях. Екатерина Владимировна Стриженова решила сделать на странице в Telegram эмоциональный, как гром среди ясного неба пост, который мгновенно стал поводом для привлечения завсегдатаев ее актерского личного блога.

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном
Знаете ли вы советский кинематограф как свои 5 пальцев? Можете ли вы доказать это на оценку 5 без подсказок? А ну-ка проверим – вспомним старые добрые киноленты! Не проходите мимо, тогда говорящие по телефону герои будут рядом! Держава СССР была исключительно прекрасной и величественной.

Выбор читателей

04/06ВтрТест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 05/06СрдУвлекательный тест: проверьте свои знания о школе времен СССР 05/06СрдТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном 04/06ВтрМалахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 05/06СрдАртист Хабиб ушел из жизни неожиданно – простите и помолитесь 04/06ВтрТЕСТ: знаете ли вы любовные пары из советского кино?