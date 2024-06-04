Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов

В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу

Филипп Киркоров вызвал общественный интерес после того, как принял решение отправить своих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, учиться за рубежом. Это решение вызвало разнообразные реакции в обществе, включая высказывания его близких и знакомых. Это решение вызвало разнообразные реакции в обществе, включая высказывания его близких и знакомых.