Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов

Многие термины и выражения, принадлежащие советской эпохе, могут быть малознакомы современным поколениям. Давайте проверим вашу грамотность и знание слов, которые были широко использованы в СССР.
Советский Союз ушел в небытие более 30 лет назад. Он ставил нам не только историческое наследие , но и богатый словарный запас.
Многие термины и выражения, принадлежащие советской эпохе, могут быть малознакомы современным поколениям. Давайте проверим вашу грамотность и знание слов, которые были широко использованы в СССР.