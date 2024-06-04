Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Понедельник 3 июня

00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 15:47Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 06:12Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей 03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами 21:04Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре 18:15 Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром 15:12Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном 12:07Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам 09:11Триумф таланта и трудолюбия: Бедрос Киркоров в свой день рождения 06:17Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана 03:17Как музыка влияет на развитие речи ребенка? 00:0311 самых интересных фактов о сне 21:50"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами 21:12Rising F7: где подвох? 21:05Вредные продукты для проблемной кожи: что исключить из рациона 18:14Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли 17:18Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон 15:07Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум 14:25Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений 13:00Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк 12:20Море роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк 12:05Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова 09:06Когда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни 06:20От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами 03:05Оружие богинь: на что способна настоящая женская мудрость 00:57"Красная ветка" работает в штатном режиме 00:02Самый романтичный июнь: книжная подборка, которая растопит ваше сердце 21:02Продюсер сдал Пугачеву с потрохами: вот без чего она не может жить 18:10Выжившего после инфаркта 75-летнего Куклачева вновь госпитализировали 17:19"Пугачева заточкой убивала": темное прошлое Примадонны предали огласке 15:56САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми 15:16В Подмосковье назвали самые популярные пляжи 13:30Королева сделала признание о детях от Николаева и внеплановой беременности 12:34Собянин: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника 11:36Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо

Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо
203

Певец Джастин Тимберлейк продемонстрировал свою заботу о фанатах. Он прервал концерт в Техасском университете в Остине, когда один из зрителей почувствовал себя плохо.

Согласно информации, полученной от очевидцев и распространенной порталом TMZ, Тимберлейк остановил выступление и попросил включить свет на площадке. Исполнитель извинился перед аудиторией и указал на фаната, который находился всего в пяти рядах от сцены и казалось, что ему требуется медицинская помощь.

Благодаря оперативным действиям сотрудников площадки, зрителю была оказана необходимая помощь, после чего он смог вернуться на свое место, и концерт возобновился. Этот эпизод служит примером внимания и заботы артиста о своих поклонниках, подчеркивая важность человеческих отношений и гуманности в мире шоу-бизнеса. Джастин Тимберлейк продемонстрировал, что для него забота о благополучии и безопасности публики имеет первостепенное значение.

В то же время на прошлой неделе рэпер Macan также столкнулся с неожиданным инцидентом на своем концерте в Перми, когда фанат бросил на сцену кейс для наушников. Рэпер реагировал на происшествие, показав неприличный жест толпе и прервав выступление. Важно отметить, что реакция артистов на подобные ситуации может сильно отличаться, и важно сохранять профессионализм и человечность в обращении с публикой.

Подпишись в Telegram

4 июня 2024, 00:14
Джастин Тимберлейк. Фото: Соцсети
TMZ✓ Надежный источник

"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите

"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите
Яна Поплавская: очень многие люди своей головой не думают, надо все шоу на ТВ переформатировать Артистка театра и кино России, ведущая ТВ-шоу, театральный педагог заявила, что в российском обществе существует большая проблема.

Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом

Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом
Проскурякова разместила официальное объявление в cоцсетях: новый статус, новый образ, новый спутник... Женившись в третий раз, Игорь Юрьевич Николаев написал для супруги песни, которые ей удавалось неплохо спеть, однако все же посредственно.

Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета

Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета
Советские фильмы-сказки занимают особое место в сердцах многих поколений россиян. Эти киноленты не только развлекали зрителей, но и несли в себе глубокие моральные смыслы. Советские фильмы-сказки были наполнены яркими образами и захватывающими сюжетами.

Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств

Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств
Родственники умершей актрисы Анастасии Заворотнюк столкнулись с неприятным явлением. Мошенники начали вымогать деньги, представляясь членами семьи знаменитости. Волна подобных случаев стала предметом обсуждения в СМИ, а также вызвала общественное беспокойство.

Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ

Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ
В первый день лето тело Анастасии Заворотнюк было предано земле и захоронено на Троекуровском кладбище столице. Шок от ее ухода велик. И до сих пор народ продолжает обсуждать траурную церемонию. Отпевание Анастасии Заворотнюк – молитвенное чинопоследование, учрежденное Церковью для напутствия и проводов людей в другой мир – проходило в Покровском женском монастыре Москвы.

Выбор читателей

02/06ВскТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам 03/06ПндНеобычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 03/06ПндПеред закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 02/06ВскБез пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном 03/06ПндПесенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 03/06ПндОтец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России