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Понедельник 3 июня

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Как у Фрике и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком

Как у Фрике и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком
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Трагические судьбы Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк похожи. Обе в уже в зрелом возрасте решились на ЭКО и обе умерли от глиобластомы – наиболее агрессивной формы рака головного мозга…

Исследование, проведенное в 1980-х годах прошлого века, выявило, что у женщин, решившихся на процедуру экстракорпорального оплодотворения, на 37% возрастала вероятность онкологических заболеваний. Объяснение простое: агрессивные дозы гормонов, используемых для стимуляции яичников перед оплодотворением и после имплантации эмбрионов, вызывает гормонозависимые формы рака таких как рак молочной железы или яичников. А травмирование яичников в ходе извлечения яйцеклеток из фолликулов способно спровоцировать злокачественное перерождение тканей.

"Я тоже думала об ЭКО, как Фриске и Заворотнюк, – призналась певица и актриса Алена Кравец. – Но репродуктолог предупредил меня, что вступление в программу женщины с уже имеющимися онкологическими заболеваниями опасно, поскольку может произойти усиленный рост опухолей. Поэтому важно тщательно обследоваться на наличие "спящего" рака. Хотя и не все его формы можно выявить. Поэтому, несмотря на отсутствие таких подозрений в отношении меня, я от этой идеи отказалась".

Алена Кравец у врача выяснила, что для повышения шансов подсаживается не один-два, а до десяти эмбрионов. Подобное вмешательство в процессе ЭКО может спровоцировать прогрессию уже имеющихся в организме опухолей.

"Я настоятельно советую много раз подумать, прежде чем решаться на ЭКО, – говорит Кравец. – Особенно если вам уже за 40. Нужно взвесить все риски и помнить, что Фриске и Заворотнюк сделали ЭКО. Возможно, это могло как-то спровоцировать прогрессирование рака потом".

Напомним, Жанна Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет. Этот же вид рака убил Анастасию Хабенскую и Надежду Румянцеву. Анастасия Заворотнюк прожила со страшным диагнозом почти пять лет.

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3 июня 2024, 09:48
Фото: Дни.ру
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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