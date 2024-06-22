Куда сходить в Москве и России: афиша с 25 июня по 6 июля

Лето в разгаре! Счастье в разгаре! Столько приятных впечатлений оно нам подарит! А прекрасное настроение обеспечат культурные вечера!

РЕКОРД

Relax-медитация



Участниками самой массовой медитации в городах России станут слушатели Relax FM в Москве, Тюмени, Омске, Казани и Сочи. Проект поддержали популярные артисты. Присоединиться к онлайн сможет вся страна. Представители Книги рекордов России будут фиксировать достижение в каждом городе проекта. Также житель любого уголка страны, вне зависимости от опыта и места проживания, сможет присоединиться к медитации онлайн, пройдя регистрацию на странице проекта. В поддержку события, которое пройдет в рамках 10-го юбилейного Международного дня йоги в России, уже выступили многие знаменитости, для которых релаксирующая музыка и медитация стали нормой жизни.

23 июня, музей-заповедник "Царицыно".

СПЕКТАКЛЬ

"Гример"

Это один из самых красивых и неординарных спектаклей столичной сцены. Поставленный режиссером Эдуардом Бояковым по мотивам прозы Николая Лескова, он решен в необычном жанре – "спектакль в усадьбе XVIII века". Талантливый юноша и прекрасная молодая актриса влюблены друг в друга. Он – театральный художник и гример. Она – «звезда» крепостного театра, спектакли которого посещает сам император. Их судьбы и жизни в руках хозяина – бессердечного графа, которому приглянулась юная красавица. Пройдя разными маршрутами, на которых вы увидите репетиции нового спектакля, подсмотрите, как артистки борются за внимание хозяина – коварного графа К., узнаете, что случилось с Примадонной, побываете на скотном дворе, где обитают настоящие курочки и коза, ужаснетесь жестоким пыткам, уготовленным крепостным артистам за непослушание, откроете для себя, что стало источником русского театрального искусства.

5, 6 июля, Новый Театр.

"Мадам Баттерфляй"

Театр завершает сезон премьерой, которая, без сомнения, станет главным событием театрального сезона – режиссер Дмитрий Бертман представит на суд публики свой особый взгляд на один из главных хитов мировых сцен – оперу Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй". Это опера со сложной судьбой, история которой начиналась с сокрушительного провала, добилась впоследствии признания и восхищения меломанов всех времён и народов. Трагическая история любви, предательства и смерти сотни раз ставилась в лучших оперных домах мира, но Дмитрий Бертман знаменит своим удивительным талантом стряхивать пыль истории и рвать оковы штампов даже там, где для этого, казалось бы, нет никакой возможности. Что получится – притча-повесть о кросс-культурных различиях, в пропасть которых летят человеческие судьбы, метафизический танец бабочки в огне или история жестокого цинизма и безверия, уничтожающих всё живое, пусть пока останется загадкой…

С 28 по 30 июня, с 3 по 6 июля, "Геликон-опера".





"Свободная любовь"

Комедия по пьесе выдающегося американского драматурга, номинанта премии "Оскар" Леонарда Герша, заставит задуматься о том, что ценнее, любовь или независимость? А еще о том, какой выбор будет верным – сделанный глазами или сердцем?.. Слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта, и эксцентричная актриса Джил оказываются случайными соседями в съёмной квартире. Она – легкомысленная максималистка, он – несмотря на слепоту, готов на всё, чтобы доказать свое право быть полноценной личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман – со встречами и расставаниями, ревностью и признаниями. В ролях: Дмитрий Дюжев, Арина Постникова, Елена Сафонова, Валентин Смирнитский.

3 июля, Театр Эстрады.

"Пушкин, сны после жизни"

Эта постановка — обновленный вариант балета "Пушкин. Размышления о поэте" 1979 года Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Партии Александра Пушкина и Натальи Гончаровой исполнят Николай Чевычелов и Дарья Макарова, а в роли Музы поэта появится Галина Гармаш. Также в постановке появятся Игорь Цыганков (Емельян Пугачев), Артем Хорошилов (Жорж Шарль Дантес), Алексей Орлов (Царь), Сергей Белорыбкин (Отец Дантеса) и Дмитрий Догудовский (Безумец). Режиссер-постановщик – Иван Василев.

25 июля, Новая сцена Большого театра.





"Кроткая"

"Кроткая" — это драма Федора Достоевского, написанная в 1876 году. В центре сюжета история молодой девушки, которая выходит замуж за странного и деспотичного человека. Для не5 это способ вырваться из нищеты, а для него — завладеть ею, полностью подчинить своей воле. Разгадать загадку тихой, но гордой души. Спектакль — страшный и откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли. Режиссер-постановщик — Лев Рахлин.

25 июня, Театр им. Ермоловой.

КОНЦЕРТ

Хибла Герзмава

Вместе с Хиблой Герзмавой на сцену выйдут студентки и выпускницы ее класса – Вероника Андрейченко, Мария Лупарева, Лада Меркульева, Валентина Химич и Вероника Хорошева. В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра оперные певицы исполнят арии и романсы русских и зарубежных композиторов. Также в концерте примет участие заслуженная артистка Республики Абхазия, пианистка Екатерина Ганелина. За дирижерский пульт в этот вечер встанет маэстро Ариф Дадашев.

25 июня, Большой зал Московской консерватории.

Летний музыкальный фестиваль

В рамках II Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье", Московский государственный академический симфонический оркестр завершит свой 81-ый концертный сезон. В праздничной программе прозвучат произведения двух великих российских композиторов, которых разделяет полвека, но объединяет стремление создать национальную симфоническую музыку с фольклорным колоритом и мотивами. Первое отделение программы посвящено музыке Сергея Прокофьева,Во втором отделении прозвучит Симфония № 2 Петра Чайковского. Дирижер Антон Шабуров.

26 июня, Зал "Зарядье".

ВЫСТАВКА

"Скрытая перспектива"



Этот ежегодный летний фестиваль фотографии охватит как классику фотоискусства, так и работы современных авторов. Центральным событием первого фестиваля станет выставка "Истоки советской фотографии. 1920–1930-е годы" из коллекции Галереи Люмьер. Экспозиция посвящена первым десятилетиям истории советского фотоискусства — периоду смелых экспериментов, когда новаторские решения в области композиции, ракурсной съемки, кадрирования, фотоколлажа стали основой нового визуального языка, отвечали всему спектру агитационных задач советского государства. Выставочный проект объединяет знаменитые и малоизвестные кадры классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Их работы для ведущих официальных газет и журналов формировали образ первого в мире социалистического государства.

С 5 июля, Еврейский музей и центр толерантности.