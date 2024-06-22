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Суббота 22 июня

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Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака

Кейт Миддлтон после появления на публике обвинили в симуляции рака
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Поклонники британской королевской семьи выражают обеспокоенность по поводу состояния здоровья Кейт Миддлтон. Однако нашлись и те, кто критикует принцессу Уэльскую по надуманному поводу.

В марте 2023 года Миддлтон записала видеообращение, в котором объявила о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор она редко появлялась на публике, и представители королевской семьи никак не комментировали ее состояние.

Однако после недавнего парада в честь дня рождения короля Карла III в Сети стали распространяться теории заговора о том, что Миддлтон симулирует рак. Злые языки отмечают, что на параде принцесса выглядела здоровой и бодрой, без явных признаков выпадения волос или ухудшения состояния кожи, которые обычно наблюдаются при химиотерапии. Они сравнили фотографии Миддлтон до и после объявления о диагнозе и заявили, что количество морщин на ее лице не изменилось.

Некоторые комментаторы в социальных сетях выразили убеждение, что Миддлтон обманывает общественность, говоря о лечении от рака. Они предположили, что она использует диагноз, чтобы скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

Стоит отметить, что эти утверждения не имеют никаких доказательств и основаны исключительно на спекуляциях. Представители королевской семьи не комментировали эти обвинения, и нет никаких официальных данных, которые ставили бы под сомнение правдивость диагноза Миддлтон.

Тем не менее, слухи о симуляции рака продолжают распространяться в Интернете, вызывая беспокойство среди поклонников принцессы Уэльской. Остается надеяться, что эти нападки не принесут вреда здоровью или репутации Кейт Миддлтон.

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22 июня 2024, 03:42
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Муз ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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