[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

В СССР умели не только работать, но и отдыхать. Красоту окружающего мира не только ценили и берегли, но и снимали в кино, чтобы сейчас мы не забывали эстетику и силу родных просторов. Сегодня на природе хорошо всем: детям и взрослым, влюбленным и одиночкам, мечтателям и реалистам. Однако в современных лентах все активнее используют технологии и спецэффекты вместо того, чтобы запечатлеть подлинные ландшафты, в которых чувствуется душа.
Кинематограф советской эпохи был и остается исключительным – он запечатлел многогранную прелесть и разнообразие природы: от бескрайних полей до величественных гор, от тихих речных заводей до шумных морских течений. Вспомните ли вы эти чарующие места?
Вас ждут 7 изображений из кинолент советского производства. К каждому прилагается 4 названия фильмов — 4 варианта: "A", "B", "C", "D". Однако соответствует каждой картинке только 1 из 4 предложенных ответов.
ТЕСТ — отгадайте советский фильм по сцене на природе
ВОПРОСЫ
1/7
A — "Табор уходит в небо" (1976)
B — "Небо со мной" (1974)
C — "Уходя — уходи" (1978)
D — "Небо — земля" (1979)
2/7
A — "Розыгрыш" (1976)
B — "Обида" (1986)
C — "Наваждение" (1965)
D — "Обида старого охотника" (1985)
3/7
A — "Нежный возраст" (1983)
B — "Нежный образ твой" (1991)
C — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978)
D — "…По прозвищу „Зверь“" (1990)
4/7
A — "Деревья на асфальте" (1984)
B — "Я – „Береза“" (1964)
C — "Древо желания" (1976)
D — "Калина красная" (1973)
5/7
A — "Интервью у весны" (1962)
B — "Интернационал" (1971)
C — "Интердевочка" (1989)
D — "Девочка и эхо" (1964)
6/7
A — "Зеленые цепочки" (1970)
B — "Алые паруса" (1961)
C — "Голубые молнии" (1978)
D — "Красные пчелы" (1972)
7/7
A — "Белое солнце пустыни" (1969)
B — "Белое проклятье" (1987)
C — "Белые Росы" (1983)
D — "Белые грезы" (1985)
ОТВЕТЫ
1 — A — "Табор уходит в небо" (1976) — режиссер Эмиль Лотяну
2 — B — "Обида" (1986) — режиссер Аркадий Сиренко
3 — C — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978) — режиссер Эмиль Лотяну
4 — D — "Калина красная" (1973) — режиссер Василий Шукшин
5 — C — "Интердевочка" (1989) — режиссер Петр Тодоровский
6 — B — "Алые паруса" (1961) — режиссер Александр Птушко
7 — A — "Белое солнце пустыни" (1969) — режиссер Владимир Мотыль
Нет ни одной ошибки? Не скромничайте — похвалите себя и создателей советского кино!
Есть одна ошибка? Не расстраивайтесь — отдохните на природе!
Ошиблись более одного раза? Не расслабляйтесь — включайте фильмы СССР и проходите тест заново!