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[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов
12

Только истинные знатоки кинолент эпохи СССР попадут в точку – наберут 7 из 7 верных ответов! А вам это под силу? А ну-ка проверьте себя, насладитесь природой советского кино и покажите максимальный результат!

В СССР умели не только работать, но и отдыхать. Красоту окружающего мира не только ценили и берегли, но и снимали в кино, чтобы сейчас мы не забывали эстетику и силу родных просторов. Сегодня на природе хорошо всем: детям и взрослым, влюбленным и одиночкам, мечтателям и реалистам. Однако в современных лентах все активнее используют технологии и спецэффекты вместо того, чтобы запечатлеть подлинные ландшафты, в которых чувствуется душа.

Кинематограф советской эпохи был и остается исключительным – он запечатлел многогранную прелесть и разнообразие природы: от бескрайних полей до величественных гор, от тихих речных заводей до шумных морских течений. Вспомните ли вы эти чарующие места?

Вас ждут 7 изображений из кинолент советского производства. К каждому прилагается 4 названия фильмов — 4 варианта: "A", "B", "C", "D". Однако соответствует каждой картинке только 1 из 4 предложенных ответов.

ТЕСТ — отгадайте советский фильм по сцене на природе

ВОПРОСЫ

1/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Табор уходит в небо" (1976)

B — "Небо со мной" (1974)

C — "Уходя — уходи" (1978)

D — "Небо — земля" (1979)

2/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Розыгрыш" (1976)

B — "Обида" (1986)

C — "Наваждение" (1965)

D — "Обида старого охотника" (1985)

3/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Нежный возраст" (1983)

B — "Нежный образ твой" (1991)

C — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978)

D — "…По прозвищу „Зверь“" (1990)

4/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Деревья на асфальте" (1984)

B — "Я – „Береза“" (1964)

C — "Древо желания" (1976)

D — "Калина красная" (1973)

5/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Интервью у весны" (1962)

B — "Интернационал" (1971)

C — "Интердевочка" (1989)

D — "Девочка и эхо" (1964)

6/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Зеленые цепочки" (1970)

B — "Алые паруса" (1961)

C — "Голубые молнии" (1978)

D — "Красные пчелы" (1972)

7/7

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

A — "Белое солнце пустыни" (1969)

B — "Белое проклятье" (1987)

C — "Белые Росы" (1983)

D — "Белые грезы" (1985)

ОТВЕТЫ

1 — A — "Табор уходит в небо" (1976) — режиссер Эмиль Лотяну

2 — B — "Обида" (1986) — режиссер Аркадий Сиренко

3 — C — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978) — режиссер Эмиль Лотяну

4 — D — "Калина красная" (1973) — режиссер Василий Шукшин

5 — C — "Интердевочка" (1989) — режиссер Петр Тодоровский

6 — B — "Алые паруса" (1961) — режиссер Александр Птушко

7 — A — "Белое солнце пустыни" (1969) — режиссер Владимир Мотыль

Нет ни одной ошибки? Не скромничайте — похвалите себя и создателей советского кино!

Есть одна ошибка? Не расстраивайтесь — отдохните на природе!

Ошиблись более одного раза? Не расслабляйтесь — включайте фильмы СССР и проходите тест заново!

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22 июня 2024, 15:15
Ирина Муравьева и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит" (1979) / Режиссер—Владимир Меньшов / Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube / @MosfilmRuOfficial
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Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру

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